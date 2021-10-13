Украинская сборная по футболу будет делать все возможное, чтобы попасть на чемпионат мира-2022.

В этом заверил и. о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков во время пресс-конференции по итогам матча с командой Боснии и Герцеговины 12 октября.

Пока наставник украинской команды не делал никаких просчетов и, утверждает, что даже не имел времени для этого.

– Я только смотрел матч Казахстан-Финляндия, когда ехали на игру. Казахстанцы выходили к нам с горящими глазами, а потом два поединка проиграли, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией, – анализирует игру соперников Александр Петраков.

О шансах сборной Украины в отборе на чемпионат мира говорит лаконично:

– Шансы? Мы будем биться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают!

Пока же, по словам и. о. главного тренера, игроки украинской команды расстроены результатом игры 12 октября. Петраков обещает проанализировать с футболистами ошибки и сделать выводы.

Вместе с тем, добавляет, что для него стало неожиданностью, когда болельщики на стадионе Арена Львов начали скандировать его фамилию.

– После этого сыграть 1:1 даже стыдно в душе. Очень благодарен Львову и болельщикам, не ожидал такого приема, – признается он.

12 октября матч Украина – Босния и Герцеговина завершился со счетом 1:1. В другом матче отборочной группы D в Нур-Султане сборная Казахстана проиграла футболистам Финляндии со счетом 0:2.

Сейчас Украина после семи матчей занимает второе место в турнирной таблице с девятью очками. У Франции после шести матчей – на три очка больше.

Следом за Украиной идут Финляндия – восемь очков после шести матчей, Босния и Герцоговина – семь после шести матчей и Казахстан – три после семи матчей.

Таким образом украинская сборная сыграла вничью шесть из семи матчей отбора на чемпионат мира-2022.

Последний матч с Боснией и Герцеговиной запланирован на 21.45 16 ноября. Команды сыграют на стадионе Билино Поле.

Источник: УАФ

Фото: УАФ