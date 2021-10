Первая ракетка Украины Элина Свитолина неожиданно не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в испанском Тенерифе. Украинка проиграла 19-летней соперницы, которая находится вне топ-60 теннисисток мира.

На старте турнира WTA250 Свитолина боролась с колумбийкой Марией Камиллой Осорио Серрано — 63-й ракеткой мира.

Теннисистки впервые официально встретились и провели матч. Игра завершилась непростым поражением украинки со счетом 7:5, 3:6, 2:6.

Отметим, что матч первого круга длился два дня, поскольку после первого сета игру прервали из-за темноты. Турнир Tenerife Ladies Open проходит впервые.

До того, как матч прервали, шестая ракетка мира Свитолина повела 1:0 и выиграла первые два гейма.

Первую партию в обновленном матче украинка начала с раннего брейка, однако уже в четвертом раунде колумбийка сравняла счет. Впоследствии Свитолина проиграла и вторую подачу.

Следующую подачу наша теннисистка взяла под ноль, но это не спасло ситуацию. Когда соперница подавала на сет, у Свитолиной был шанс на камбэк, но она не смогла реализовать брейкпойнт.

Biggest win of her career ✨

???????? @CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb

— wta (@WTA) October 20, 2021