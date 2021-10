Перша ракетка України Еліна Світоліна несподівано не змогла пробитись до 1/8 фіналу турніру у іспанському Тенеріфе. Українка програла 19-річній суперниці, яка перебуває поза топ-60 тенісисток світу.

На старті турніру WTA250 Світоліна змагалася з колумбійкою Марією Камілою Осоріо Серрано – 63-ю ракеткою світу.

Тенісистки вперше офіційно зустрілися та провели матч. Гра завершилась непростою поразкою українки з рахунком 7:5, 3:6, 2:6.

Відзначимо, що матч першого кола тривав два дні, оскільки після першого сету гру перервали через темряву. Турнір Tenerife Ladies Open проходить вперше.

До того, як матч перервали, шоста ракетка світу Світоліна повела 1:0 і виграла перші два гейми.

Першу партію в поновленому матчі українка почала з раннього брейку, проте вже у четвертому раунді колумбійка зрівняла рахунок. Згодом Світоліна програла і другу подачу.

Наступну подачу наша тенісистка взяла під нуль, але це не врятувало ситуацію. Коли суперниця подавала на сет, у Світоліної був шанс на камбек, та вона не змогла реалізувати брейкпойнт.

Biggest win of her career ✨

???????? @CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb

— wta (@WTA) October 20, 2021