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Анастасія Рогожінська |

Світоліна несподівано програла 63-й ракетці світу в Тенеріфе

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна несподівано не змогла пробитись до 1/8 фіналу турніру у іспанському Тенеріфе. Українка програла 19-річній суперниці, яка перебуває поза топ-60 тенісисток світу.

На старті турніру WTA250 Світоліна змагалася з колумбійкою Марією Камілою Осоріо Серрано – 63-ю ракеткою світу.

Тенісистки вперше офіційно зустрілися та провели матч. Гра завершилась непростою поразкою українки з рахунком 7:5, 3:6, 2:6.

Відзначимо, що матч першого кола тривав два дні, оскільки після першого сету гру перервали через темряву. Турнір Tenerife Ladies Open проходить вперше.

До того, як матч перервали, шоста ракетка світу Світоліна повела 1:0 і виграла перші два гейми.

Першу партію в поновленому матчі українка почала з раннього брейку, проте вже у четвертому раунді колумбійка зрівняла рахунок. Згодом Світоліна програла і другу подачу.

Наступну подачу наша тенісистка взяла під нуль, але це не врятувало ситуацію. Коли суперниця подавала на сет, у Світоліної був шанс на камбек, та вона не змогла реалізувати брейкпойнт.

У третій партії Еліна не змогла зібратися й програла одразу три власні подачі. До кінця партії вона не виграла жодного гейму і остаточно програла.

Востаннє Світоліна поступалася в стартовому раунді у серпні 2021 року на турнірі в Цининнаті. Тоді Еліна програла екс-першій ракетці світу Анжелік Кербер з Німеччини.

Для 19-річної колумбійки Осоріо Серрано це перша у її кар’єрі перемога над тенісисткою з топ-10.

У другому колі Осоріо Серрано зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шеріф – 64-ю ракеткою світу. Дівчина на старті розгромно обіграла італійку Лукрецію Стефаніні.

Читайте: Світоліна з травмою програла в 1/4 фіналу турніру в Чикаго

Фото: Dreamstime

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