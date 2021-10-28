Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Я поеду победить: Джошуа согласился на реванш с Усиком в Киеве

Джошуа Усик

Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа согласился провести реванш в Киеве с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Их встреча может произойти в марте 2022 года.

Джошуа рассказал, что его менеджеры будут принимать решение, где именно состоится второе сражение. По словам боксера, ему безразлично, где оно состоится, однако он мог бы приехать в Украину.

Британский боксер отметил, что у Усика есть чемпионские титулы и он захочет больше заработать на этом, поэтому украинец будет выбирать место для поединка.

Однако британец подчеркнул, что он намерен победить в бою, поэтому ему безразлично где состоится их встреча с украинцем.

В сентябре Усик победил Джошуа по единогласному решению судей и завоевал чемпионский пояс в тяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO.

По договору боксеры должны провести реванш. Украинский боксер рассказал, что хотел бы провести поединок с британцем в Киеве на НСК Олимпийский, однако место для проведения второго боя еще не согласовали.

Читайте
Усик или никто: в команде Фьюри считают украинца единственным достойным соперником

Источник: IFL TV

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка