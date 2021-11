Главный тренер английского клуба Брайтон Грэм Поттер и члены его тренерского штаба приняли участие в благотворительной акции Big Sleep Out и переночевали на улице.

— У нас была легкая версия беспокойного сна, но она все равно дала нам представление о проблемах, с которыми бездомные сталкиваются каждый день и каждую ночь. Пережив только одну ночь на улице, я не могу представить, как это было бы страдать таким образом, не представляя, что ждет в будущем или когда в следующий раз удастся поесть, — сказал Поттер.

Акция Big Sleep Out направлена ​​на поддержку бездомных.

The Big Sleep Out – это ежегодный сбор средств, организованный компанией Off The Fence. Его цель – привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства им на помощь.

Все собранные во время мероприятия средства направят благотворительным организациям на закупку еды, спальных мешков, одежды, средств гигиены и услуг прачечной в специальных центрах, а также эмоциональную поддержку для бездомных.

Грэм Поттер возглавляет Брайтон с 2019 года. Для 46-летнего специалиста это первый опыт тренера в клубе английской Премьер-лиги.

После 11 туров АПЛ его команда занимает седьмую строчку, имея в активе 17 очков после четырех побед и пяти ничьих. Еще две встречи завершились поражениями – от Манчестер Сити и Эвертона.

