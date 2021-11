Головний тренер англійського клубу Брайтон Грем Поттер та члени його тренерського штабу взяли участь у благодійній акції Big Sleep Out та переночували на вулиці.

— У нас була легка версія неспокійного сну, але вона все одно дала нам уявлення про проблеми, з якими безпритульні зіштовхуються щодня та щоночі. Переживши лише одну ніч на вулиці, я не можу уявити, як це було б страждати таким чином, не уявляючи, що чекає в майбутньому чи коли наступного разу вдасться поїсти, – сказав Поттер.

Акція Big Sleep Out спрямована на підтримку безпритульних осіб.

The Big Sleep Out – це щорічний збір коштів, що організований компанією Off The Fence. Його мета – привернути увагу до проблем безпритульних та зібрати кошти їм на допомогу.

Всі зібрані під час заходу кошти спрямують благодійним організаціям на закупівлю їжі, спальних мішків, одягу, засобів гігієни та послуг пральні у спеціальних центрах, а також емоційну підтримку для безпритульних.

Грем Поттер очолює Брайтон з 2019 року. Для 46-річного фахівця це перший досвід тренера у клубі англійської Прем’єр-ліги.

Після 11-ти турів АПЛ його команда посідає сьому сходинку, маючи в активі 17 очок після чотирьох перемог та п’яти нічиїх. Ще дві зустрічі завершилися поразками – від Манчестер Сіті та Евертона.

Джерело: Brighton & Hove Albion