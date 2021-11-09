Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Футболист МЮ Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи за помощь детям

Мария Степанюк редактор ленты
Маркус Рашфорд

Форвард Манчестер Юнайтед и сборная Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи.

24-летний футболист получил награду из рук герцога Кембриджского, принца Уильяма. Церемония прошла в Виндзорском дворце.

Рэшфорд был награжден за активную гражданскую позицию во время пандемии — он смог собрать около €22 млн, чтобы организовать бесплатное питание для детей из бедных и малообеспеченных семей во время пандемии.

Сам футболист сказал, что посвятил полученный орден своей матери. Женщина воспитала Маркуса и его четырех братьев и сестер, работая полный рабочий день ​​за минимальную зарплату.

В прошлом году Рэшфорд получил почетную степень доктора Манчестерского университета за свою благотворительную деятельность. Он стал самым молодым в истории, кто ее получил. Ранее почетной докторской степени от университета удостоились такие легенды МЮ как сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарлтон.

Читайте
Футболист МЮ открыл книжный клуб, чтобы привить детям любовь к чтению

Рэшфорд также стал лауреатом премии Football Black List 2021, которая отмечает вклад темнокожих людей в развитие футбола.

В июне 2020 года Рэшфорд сумел добиться от британского правительства обеспечит летний продовольственный фонд для малообеспеченных семей в Англии. Сначала в правительстве страны решили приостановить социальную поддержку, но футболист смог убедить премьер-министра Бориса Джонсона в обратном.

Впоследствии представитель Джонсона заявил, что правительство выделит €133 млн для летнего фонда питания. Также игрок сумел собрать около €22 млн для снабжения пищей через благотворительную организацию Fareshare UK.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка