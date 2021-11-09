Форвард Манчестер Юнайтед и сборная Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером ордена Британской империи.

24-летний футболист получил награду из рук герцога Кембриджского, принца Уильяма. Церемония прошла в Виндзорском дворце.

Congratulations @MarcusRashford Keep continuing the vital work you are doing for vulnerable children across the UK pic.twitter.com/VO0J13LqQM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 9, 2021

Рэшфорд был награжден за активную гражданскую позицию во время пандемии — он смог собрать около €22 млн, чтобы организовать бесплатное питание для детей из бедных и малообеспеченных семей во время пандемии.

Сам футболист сказал, что посвятил полученный орден своей матери. Женщина воспитала Маркуса и его четырех братьев и сестер, работая полный рабочий день ​​за минимальную зарплату.

В прошлом году Рэшфорд получил почетную степень доктора Манчестерского университета за свою благотворительную деятельность. Он стал самым молодым в истории, кто ее получил. Ранее почетной докторской степени от университета удостоились такие легенды МЮ как сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарлтон.

Рэшфорд также стал лауреатом премии Football Black List 2021, которая отмечает вклад темнокожих людей в развитие футбола.

В июне 2020 года Рэшфорд сумел добиться от британского правительства обеспечит летний продовольственный фонд для малообеспеченных семей в Англии. Сначала в правительстве страны решили приостановить социальную поддержку, но футболист смог убедить премьер-министра Бориса Джонсона в обратном.

Впоследствии представитель Джонсона заявил, что правительство выделит €133 млн для летнего фонда питания. Также игрок сумел собрать около €22 млн для снабжения пищей через благотворительную организацию Fareshare UK.