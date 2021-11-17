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Факты / Спорт

Петраков станет полноценным главным тренером сборной Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Петраков станет полноценным главным тренером сборной Украины

Александр Петраков станет полноценным главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Соответствующее решение рассмотрят во время заседания Исполкома Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, Исполком намерен рассмотреть три кадровых вопроса.

Среди них: назначение Петракова главным тренером национальной команды без приставки исполняющий обязанности. Исполком УАФ примет решение о назначении победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса наставником национальной женской сборной и Николая Риццолли куратором украинского арбитража.

– Также будет важный день для наших сборных. Прежде всего, это встреча главной команды в Украине после успеха в Боснии и Герцеговине, — отметил Павелко.

Президент УАФ выразил уверенность, что футбольный год завершится очень продуктивно и успешно для сборных Украины.

Чемпионат мира-2022

В решающем матче группового этапа отбора к чемпионату мира-2022 сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины. Наши спортсмены продолжат борьбу за путевку в Катар в стадии плей-офф.

Павелко отметил, что украинская сборная ярко и уверенно победила неуступчивых футболистов из Боснии и Герцеговины.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наши болельщики будут неистово поддерживать сине-желтых и сорвут глотки, когда им удастся выйти на ЧМ-2022.

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Фото: УНИАН

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