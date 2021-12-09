9 декабря спортсменки Анна Арнаутова и Ксения Байло завоевали серебряную награду для сборной Украины на завершение чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров.

Анна Арнаутова и Ксения Байло финишировали вторыми в синхроне на трехметровом трамплине с суммой баллов 267,60.

Такой результат спортсменок является особенным, потому что сегодня состоялся дебют их пары – в таком составе девушки еще ни разу не выступали ни на международных, ни на всеукраинских соревнованиях.

– Нам очень легко и хорошо прыгалось вместе, у нас есть взаимопонимание. Надеемся, что и в дальнейшем будем работать в таком составе. Просто на будущее при случае нужно усложнить программу, – поделились впечатлениями от выступления на чемпионате мира призерки.

Мультимедалистка нынешнего чемпионата Ксения Байло, которая, кроме сегодняшней награды, уже дважды поднималась на первую ступень и один раз – на третью, особенно радуется результату.

Украинка признается: несмотря на усталость из-за большого количества стартов, пыталась отдаться по полной, чтобы получить заслуженный отдых.

– Очень хотелось, чтобы Аня взяла медаль и почувствовала эти положительные эмоции, – объясняет Ксения Байло.

Радуется серебряной награде и Анна Арнаутова, ведь перед чемпионатом долго не могла тренироваться из-за травмы колена.

– Счастлива, что все так закончилось хорошо, – добавляет спортсменка.

Серебро напоследок: украинцы завоевали 9 медалей чемпионата мира по прыжкам в воду / 4 фотографии

Серебряная медаль Анны Арнаутовой и Ксении Байло стала девятой в активе украинской команды.

Украинцы на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награду.

Ксения Байло завоевала две золотых, бронзовую и серебряную медаль (в паре с Анной Арнаутовой 9 декабря, – Ред.)

Алексей Середа завоевал одну серебряную и две золотые награды (одну из них – вместе с Даниилом Аванесовым 8 декабря, – Ред.)

Золото также есть у Даниила Коновалова. В паре с Богданом Чижовским спортсмен поднимался еще и на вторую ступень пьедестала.

Источник: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation