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Факты / Спорт

Серебро напоследок: украинцы завоевали 9 медалей чемпионата мира по прыжкам в воду

Татьяна Забожко редактор ленты
Анна Арнаутова та Ксенія Байло

9 декабря спортсменки Анна Арнаутова и Ксения Байло завоевали серебряную награду для сборной Украины на завершение чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров.

Анна Арнаутова и Ксения Байло финишировали вторыми в синхроне на трехметровом трамплине с суммой баллов 267,60.

Такой результат спортсменок является особенным, потому что сегодня состоялся дебют их пары – в таком составе девушки еще ни разу не выступали ни на международных, ни на всеукраинских соревнованиях.

– Нам очень легко и хорошо прыгалось вместе, у нас есть взаимопонимание. Надеемся, что и в дальнейшем будем работать в таком составе. Просто на будущее при случае нужно усложнить программу, – поделились впечатлениями от выступления на чемпионате мира призерки.

Мультимедалистка нынешнего чемпионата Ксения Байло, которая, кроме сегодняшней награды, уже дважды поднималась на первую ступень и один раз – на третью, особенно радуется результату.

Украинка признается: несмотря на усталость из-за большого количества стартов, пыталась отдаться по полной, чтобы получить заслуженный отдых.

– Очень хотелось, чтобы Аня взяла медаль и почувствовала эти положительные эмоции, – объясняет Ксения Байло.

Радуется серебряной награде и Анна Арнаутова, ведь перед чемпионатом долго не могла тренироваться из-за травмы колена.

– Счастлива, что все так закончилось хорошо, – добавляет спортсменка.

Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Серебро напоследок: украинцы завоевали 9 медалей чемпионата мира по прыжкам в воду / 4 фотографии

Серебряная медаль Анны Арнаутовой и Ксении Байло стала девятой в активе украинской команды.

Украинцы на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду завоевали пять золотых, три серебряных и одну бронзовую награду.

Ксения Байло завоевала две золотых, бронзовую и серебряную медаль (в паре с Анной Арнаутовой 9 декабря, – Ред.)

Алексей Середа завоевал одну серебряную и две золотые награды (одну из них – вместе с Даниилом Аванесовым 8 декабря, – Ред.)

Золото также есть у Даниила Коновалова. В паре с Богданом Чижовским спортсмен поднимался еще и на вторую ступень пьедестала.

Источник: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation

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