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Срібло наостанок: українці вибороли 9 медалей чемпіонату світу зі стрибків у воду

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Анна Арнаутова та Ксенія Байло

9 грудня спортсменки Анна Арнаутова та Ксенія Байло вибороли срібну нагороду для збірної України на завершення чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.

Анна Арнаутова та Ксенія Байло фінішували другими в синхроні на триметровому трампліні із сумою балів 267,60.

Такий результат спортсменок є особливим, тому що сьогодні відбувся дебют їхньої пари – у такому складі дівчата ще жодного разу не виступали ні на міжнародних, ні на всеукраїнських змаганнях.

– Нам дуже легко й добре стрибалося разом, у нас є взаєморозуміння. Сподіваємося, що й надалі будемо працювати в такому складі. Просто на майбутнє за нагоди потрібно ускладнити програму, – поділилися враженнями від виступу на чемпіонаті світу призерки.

Мультимедалістка цьогорічного чемпіонату Ксенія Байло, яка, крім сьогоднішньої нагороди, вже двічі піднімалася на першу сходинку та один раз – на третю, особливо тішиться результату.

Українка зізнається: попри втому через велику кількість стартів, намагалася віддатися наповну, щоб отримати заслужений відпочинок.

– Дуже хотілося, щоб Аня взяла медаль і відчула ці позитивні емоції, – пояснює Ксенія Байло.

Радіє срібній нагороді й Анна Арнаутова, адже перед чемпіонатом довго не могла тренуватися через травму коліна.

– Щаслива, що все так закінчилося добре, – додає спортсменка.

Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Анна Арнаутова та Ксенія Байло
Срібло наостанок: українці вибороли 9 медалей чемпіонату світу зі стрибків у воду / 4 фотографии

Срібна медаль Анни Арнаутової та Ксенії Байло стала дев’ятою в активі української команди.

Українці на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду здобули п’ять золотих, три срібних та одну бронзову нагороду.

Ксенія Байло виборола дві золотих, бронзову та срібну медаль (у парі з Анною Арнаутовою 9 грудня, – Ред.)

Олексій Середа виборов одну срібну та дві золоті нагороди (одну з них – разом із Данилом Аванесовим 8 грудня, – Ред.)

Золото також є в Данила Коновалова. У парі з Богданом Чижовським спортсмен піднімався ще й на другу сходинку п’єдесталу.

Джерело: Ukrainian Diving Federation

Фото: Ukrainian Diving Federation

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