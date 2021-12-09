9 грудня спортсменки Анна Арнаутова та Ксенія Байло вибороли срібну нагороду для збірної України на завершення чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів.
Анна Арнаутова та Ксенія Байло фінішували другими в синхроні на триметровому трампліні із сумою балів 267,60.
Такий результат спортсменок є особливим, тому що сьогодні відбувся дебют їхньої пари – у такому складі дівчата ще жодного разу не виступали ні на міжнародних, ні на всеукраїнських змаганнях.
– Нам дуже легко й добре стрибалося разом, у нас є взаєморозуміння. Сподіваємося, що й надалі будемо працювати в такому складі. Просто на майбутнє за нагоди потрібно ускладнити програму, – поділилися враженнями від виступу на чемпіонаті світу призерки.
Мультимедалістка цьогорічного чемпіонату Ксенія Байло, яка, крім сьогоднішньої нагороди, вже двічі піднімалася на першу сходинку та один раз – на третю, особливо тішиться результату.
Українка зізнається: попри втому через велику кількість стартів, намагалася віддатися наповну, щоб отримати заслужений відпочинок.
– Дуже хотілося, щоб Аня взяла медаль і відчула ці позитивні емоції, – пояснює Ксенія Байло.
Радіє срібній нагороді й Анна Арнаутова, адже перед чемпіонатом довго не могла тренуватися через травму коліна.
– Щаслива, що все так закінчилося добре, – додає спортсменка.
Срібна медаль Анни Арнаутової та Ксенії Байло стала дев’ятою в активі української команди.
Українці на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду здобули п’ять золотих, три срібних та одну бронзову нагороду.
Ксенія Байло виборола дві золотих, бронзову та срібну медаль (у парі з Анною Арнаутовою 9 грудня, – Ред.)
Олексій Середа виборов одну срібну та дві золоті нагороди (одну з них – разом із Данилом Аванесовим 8 грудня, – Ред.)
Золото також є в Данила Коновалова. У парі з Богданом Чижовським спортсмен піднімався ще й на другу сходинку п’єдесталу.
Джерело: Ukrainian Diving Federation