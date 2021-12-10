Бой Ломаченко — Комми состоится в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Поединок состоится в рамках вечера бокса на легендарной арене Madison Square Garden. Ориентировочное начало – около 6.00 по киевскому времени.
Где смотреть бой Ломаченко – Комми?
Поддержать нашего боксера можно будет благодаря прямой трансляции на платформе MEGOGO, которая начнет показ вечера бокса в 4:00 по киевскому времени.
Для того чтобы просмотреть бой, необходимо иметь подписку на Спорт (стоимость 199 грн/месяц) или Максимальная (299 грн/месяц). Стоимость трансляции сейчас 29 грн (если у вас есть подписка на пакеты, — Ред.) и 49 грн, если пользователь решит приобрести просмотр в день боя.
Также поединок в Нью-Йорке покажут британский телеканал Sky Sports, американские кабельные вещатели ESPN и ESPN+. Просмотр боя возможен по системе per pay view.
В общей сложности поединок будут транслироваться более чем в 50 странах мира.
Полный кард вечера бокса Ломаченко — Комми:
- Василий Ломаченко (Украина) — Ричард Комми (Гана) — 12 раундов, легкий вес;
- Джаред Андерсон (США) – Александр Тесленко (Канада) – 8 раундов, тяжелый вес;
- Джош Бауза (США) — Майкл Уильямс мл. (США) – 8 раундов, первый полусредний вес;
- Джеймс Уилкинс (США) — Хуан Тапиа (США) — 8 раундов, полулегкий вес;
- Ксандер Зейес (Пуэрто-Рико) — Алессио Мастронунцио (Италия) – 6 раундов, первый средний вес;
- Джо Уард (Ирландия) — Бриттон Норвуд (США) – 6 раундов, полутяжелый вес;
- Кейшон Дэвис (США) — Хосе Зарагоса (Мексика) – 6 раундов, легкий вес;
- Пабло Вальдес (США) — Хулио Сезар Санчез (Доминиканская республика) — 6 раундов, полусредний вес;
- Келвин Дэвис (США) — Брайан Эммануэль Рамирез (США) — 4 раунда, полусредний вес;
- Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчес (Мексика) — 4 раунда, средний вес.
Промо к бою Ломаченко – Лопес
За неделю до поединка промоушн Top Rank представил эффектное промо к бою Ломаченко – Комми.
— Два бывших чемпиона оказались на одном пути – на пути возвращения к величию, – отмечается в видео.
В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Всего на счету украинца 15 побед, из которых 11 нокаутом и два поражения.
Комми выиграл 30 поединков, из которых 27 досрочно, в его пассиве три поражения. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофиму Лопесу. После этого он одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.