Бой Ломаченко — Комми состоится в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Поединок состоится в рамках вечера бокса на легендарной арене Madison Square Garden. Ориентировочное начало – около 6.00 по киевскому времени.

Где смотреть бой Ломаченко – Комми?

Поддержать нашего боксера можно будет благодаря прямой трансляции на платформе MEGOGO, которая начнет показ вечера бокса в 4:00 по киевскому времени.

Для того чтобы просмотреть бой, необходимо иметь подписку на Спорт (стоимость 199 грн/месяц) или Максимальная (299 грн/месяц). Стоимость трансляции сейчас 29 грн (если у вас есть подписка на пакеты, — Ред.) и 49 грн, если пользователь решит приобрести просмотр в день боя.

Также поединок в Нью-Йорке покажут британский телеканал Sky Sports, американские кабельные вещатели ESPN и ESPN+. Просмотр боя возможен по системе per pay view.

В общей сложности поединок будут транслироваться более чем в 50 странах мира.

Полный кард вечера бокса Ломаченко — Комми:

Василий Ломаченко (Украина) — Ричард Комми (Гана) — 12 раундов, легкий вес;

Джаред Андерсон (США) – Александр Тесленко (Канада) – 8 раундов, тяжелый вес;

Джош Бауза (США) — Майкл Уильямс мл. (США) – 8 раундов, первый полусредний вес;

Джеймс Уилкинс (США) — Хуан Тапиа (США) — 8 раундов, полулегкий вес;

Ксандер Зейес (Пуэрто-Рико) — Алессио Мастронунцио (Италия) – 6 раундов, первый средний вес;

Джо Уард (Ирландия) — Бриттон Норвуд (США) – 6 раундов, полутяжелый вес;

Кейшон Дэвис (США) — Хосе Зарагоса (Мексика) – 6 раундов, легкий вес;

Пабло Вальдес (США) — Хулио Сезар Санчез (Доминиканская республика) — 6 раундов, полусредний вес;

Келвин Дэвис (США) — Брайан Эммануэль Рамирез (США) — 4 раунда, полусредний вес;

Нико Али Уолш (США) — Рейес Санчес (Мексика) — 4 раунда, средний вес.

Промо к бою Ломаченко – Лопес

За неделю до поединка промоушн Top Rank представил эффектное промо к бою Ломаченко – Комми.

— Два бывших чемпиона оказались на одном пути – на пути возвращения к величию, – отмечается в видео.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Всего на счету украинца 15 побед, из которых 11 нокаутом и два поражения.

Комми выиграл 30 поединков, из которых 27 досрочно, в его пассиве три поражения. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофиму Лопесу. После этого он одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.