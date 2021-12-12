Формула-1: Ферстаппен прервал гегемонию Хэмилтона

В воскресенье, 12 декабря, завершилась последняя гонка нынешнего сезона Формулы-1– Гран-при Абу-Даби, в ходе которой победителем стал голландец Макс Ферстаппен.

В ходе заезда на трассе Яс-Марина гонщику на последнем круге удалось обойти чемпиона Льюиса Хэмилтона.

В гонке участвовали 19 машин, за рулем которых были Ферстаппен, Хэмилтон, Карлос Сайнс, Юки Цунода, Пьер Гасли, Валттери Боттас, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Ланс Стролл, Мик Шумахер, Серхио Перес, Николас Латифи, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Кими Райкконен.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi ???? And becomes F1 World Champion for the first time! ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Хэмилтон и Ферстаппен ожесточенно боролись на каждом кругу за первенство, постоянно обгоняя друг друга. Напряжение усилилось к 43 кругу, когда разрыв между главными претендентами на победу составил 14.1 секунды.

Уже к финальному кругу, когда у них было одинаковое количество очков, голландец сменил шины. Ферстаппену удалось опередить соперника, что позволило ему прервать гегемонию семикратного чемпиона мира Формулы-1, впервые заняв первое место.

В общем зачете Ферстаппен получил 395,5 очка, а Хэмилтон – 387,5.

По итогам гонки голландец рассказал, что испытывает невероятную радость. По словам Ферстаппена именно такого результата он и его команда хотели добиться.

Хэмилтон, завершивший сезон на второй позиции, поздравил соперника. По словам британца, его команда тяжело работала в течение этого года. Он гордится тем, что был частью этого путешествия.