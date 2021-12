Формула-1: Ферстаппен прервал гегемонию Хэмилтона

В воскресенье, 12 декабря, завершилась последняя гонка нынешнего сезона Формулы-1– Гран-при Абу-Даби, в ходе которой победителем стал голландец Макс Ферстаппен.

В ходе заезда на трассе Яс-Марина гонщику на последнем круге удалось обойти чемпиона Льюиса Хэмилтона.

В гонке участвовали 19 машин, за рулем которых были Ферстаппен, Хэмилтон, Карлос Сайнс, Юки Цунода, Пьер Гасли, Валттери Боттас, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Ланс Стролл, Мик Шумахер, Серхио Перес, Николас Латифи, Антонио Джовинацци, Джордж Расселл и Кими Райкконен.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi ????

And becomes F1 World Champion for the first time! ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021