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Формула-1: Ферстаппен перервав гегемонію Гемілтона

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Макс Ферстаппен

У неділю, 12 грудня, завершилися останні перегони нинішнього сезону Формули-1-Гран-прі Абу-Дабі, під час яких переможцем став голландець Макс Ферстаппен.

Під час заїзду на трасі Яс-Маріна гонщику на останньому колі вдалося обійти чемпіона Льюїса Гемілтона.

У гонці брали участь 19 машин, за кермом яких були Ферстаппен, Гемілтон, Карлос Сайнс, Юкі Цунода, П’єр Гаслі, Валттері Боттас, Ландо Норріс, Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Даніель Ріккард, Даніель Ріккардо, Серхіо Перес, Ніколас Латіфі, Антоніо Джовінацці, Джордж Рассел та Кімі Райкконен.

Гемілтон та Ферстаппен запекло боролися на кожному колі за першість, постійно обганяючи одне одного. Напруга посилилася до 43 кола, коли розрив між головними претендентами на перемогу становив 14.1 секунди.

Вже до фінального кола, коли в них була однакова кількість очок, голландець змінив шини. Ферстаппену вдалося випередити суперника, що дозволило йому перервати гегемонію семиразового чемпіона світу Формули-1, вперше посівши перше місце.

У загальному заліку Ферстаппен отримав 395,5 очка, а Гемілтон – 387,5.

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За підсумками гонки голландець розповів, що відчуває неймовірну радість. За словами Ферстаппена саме такого результату він та його команда хотіли досягти.

Гемілтон, який завершив сезон на другій позиції, привітав суперника. За словами британця, його команда тяжко працювала протягом цього року. Він пишається тим, що був частиною цієї подорожі.

Фото: Dreamstime

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