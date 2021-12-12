Формула-1: Ферстаппен перервав гегемонію Гемілтона

У неділю, 12 грудня, завершилися останні перегони нинішнього сезону Формули-1-Гран-прі Абу-Дабі, під час яких переможцем став голландець Макс Ферстаппен.

Під час заїзду на трасі Яс-Маріна гонщику на останньому колі вдалося обійти чемпіона Льюїса Гемілтона.

У гонці брали участь 19 машин, за кермом яких були Ферстаппен, Гемілтон, Карлос Сайнс, Юкі Цунода, П’єр Гаслі, Валттері Боттас, Ландо Норріс, Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Даніель Ріккард, Даніель Ріккардо, Серхіо Перес, Ніколас Латіфі, Антоніо Джовінацці, Джордж Рассел та Кімі Райкконен.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi ???? And becomes F1 World Champion for the first time! ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Гемілтон та Ферстаппен запекло боролися на кожному колі за першість, постійно обганяючи одне одного. Напруга посилилася до 43 кола, коли розрив між головними претендентами на перемогу становив 14.1 секунди.

Вже до фінального кола, коли в них була однакова кількість очок, голландець змінив шини. Ферстаппену вдалося випередити суперника, що дозволило йому перервати гегемонію семиразового чемпіона світу Формули-1, вперше посівши перше місце.

У загальному заліку Ферстаппен отримав 395,5 очка, а Гемілтон – 387,5.

За підсумками гонки голландець розповів, що відчуває неймовірну радість. За словами Ферстаппена саме такого результату він та його команда хотіли досягти.

Гемілтон, який завершив сезон на другій позиції, привітав суперника. За словами британця, його команда тяжко працювала протягом цього року. Він пишається тим, що був частиною цієї подорожі.