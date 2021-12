Формула-1: Ферстаппен перервав гегемонію Гемілтона

У неділю, 12 грудня, завершилися останні перегони нинішнього сезону Формули-1-Гран-прі Абу-Дабі, під час яких переможцем став голландець Макс Ферстаппен.

Під час заїзду на трасі Яс-Маріна гонщику на останньому колі вдалося обійти чемпіона Льюїса Гемілтона.

У гонці брали участь 19 машин, за кермом яких були Ферстаппен, Гемілтон, Карлос Сайнс, Юкі Цунода, П’єр Гаслі, Валттері Боттас, Ландо Норріс, Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Даніель Ріккард, Даніель Ріккардо, Серхіо Перес, Ніколас Латіфі, Антоніо Джовінацці, Джордж Рассел та Кімі Райкконен.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi ????

And becomes F1 World Champion for the first time! ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021