Футболіст збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко проходить медогляд в англійському Евертоні. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Він зазначив, що особисті умови між гравцем та клубом вже погоджені. Трансфер українця обійдеться клубу з Ліверпуля у €21-23 млн, а 22-річний Миколенко перебереться до Евертона на постійній основі.

— Віталій Миколенко сьогодні завершить медичне обстеження як новий гравець Евертона, а потім підпише контракт, щоб якомога швидше оголосити про угоду, – написав Романо.

Vitaliy Mikolenko will complete his medical as new Everton player today – and then he’ll sign his contract in order to announce the deal as soon as possible. Here-we-go. #EFC More: Lucas Digne could really leave Everton in January if a good proposal arrives. https://t.co/7DN1IjHnYl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

У ЗМІ також з’являлася інформація, що іриски платитимуть київському Динамо частинами з розстроченням виплат на три роки.

Основним лівим захисником Евертона є француз Люка Дінь, але у колишнього гравця ПСЖ та Барселони не склалися стосунки з нинішнім наставником команди Рафою Бенітесом. Фабріціо Романо наголосив, що Дінь може залишити Ліверпуль у січні, якщо надійде хороша пропозиція щодо трансферу.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу напередодні в інтерв’ю румунським ЗМІ підтвердив перехід одного з футболістів в клуб АПЛ, а саме в Евертон.

— Це буде перший великий трансфер з Динамо після Ярмоленка. Він молодий гравець, і він повинен бути прикладом для інших. Дуже важливо дозволити гравцям реалізувати свій потенціал і дати їм шанс реалізувати його.

Коли саме мають оголосити про угоду – невідомо, але трансферне вікно в Англії відкривається 1 січня.

Джерело: Fabrizio Romano, Sky Sports