Футболіст збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко проходить медогляд в англійському Евертоні. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Він зазначив, що особисті умови між гравцем та клубом вже погоджені. Трансфер українця обійдеться клубу з Ліверпуля у €21-23 млн, а 22-річний Миколенко перебереться до Евертона на постійній основі.

Vitaliy Mikolenko will complete his medical as new Everton player today – and then he’ll sign his contract in order to announce the deal as soon as possible. Here-we-go. #EFC

More: Lucas Digne could really leave Everton in January if a good proposal arrives. https://t.co/7DN1IjHnYl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021