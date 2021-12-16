В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. В нем приняли участие все 55 сборных.
Сборная Украины сыграет во втором дивизионе турнира — Лизе В. Список лиг сформирован из результатов сборных в предварительном розыгрыше турнира. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных: по четыре команды в каждом квартете. Еще семь команд сформировали две группы в Лиге D.
Сине-желтые попали в корзину первой корзины вместе с командами Швеции, Боснии и Герцеговины и Исландии. С этими командами подопечным Александру Петракову не суждено было сыграть в одной группе с самого начала.
По итогам жеребьевки Украины в соперники выпали команды Шотландии, Ирландии и Армении.
Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23:
Лига А
- Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия;
- Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия;
- Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия;
- Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
Лига B
- Группа 1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения;
- Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания;
- Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория;
- Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Лига C
- Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова;
- Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония;
- Группа 3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
- Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Лига D
- Группа 1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия;
- Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония; Мальта.
Матчи первого тура соревнований пройдут 2-4 июня 2022 года. Заключительный шестой тур состоится 25-27 сентября 2022 года. Финальная стадия турнира запланирована на 14, 15 июня 2023 (полуфиналы) и 18 июня 2023 — финал.