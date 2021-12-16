Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Жеребьевка Лиги наций: определились соперники Украины в дивизионе В

Мария Степанюк редактор ленты
Лига наций УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. В нем приняли участие все 55 сборных.

Сборная Украины сыграет во втором дивизионе турнира — Лизе В. Список лиг сформирован из результатов сборных в предварительном розыгрыше турнира. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных: по четыре команды в каждом квартете. Еще семь команд сформировали две группы в Лиге D.

Сине-желтые попали в корзину первой корзины вместе с командами Швеции, Боснии и Герцеговины и Исландии. С этими командами подопечным Александру Петракову не суждено было сыграть в одной группе с самого начала.

По итогам жеребьевки Украины в соперники выпали команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23:

Лига А

  • Группа 1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия;
  • Группа 2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия;
  • Группа 3: Италия, Германия, Англия, Венгрия;
  • Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

  • Группа 1Украина, Шотландия, Ирландия, Армения;
  • Группа 2: Исландия, Россия, Израиль, Албания;
  • Группа 3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория;
  • Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

  • Группа 1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова;
  • Группа 2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония;
  • Группа 3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
  • Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

  • Группа 1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия;
  • Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония; Мальта.

Матчи первого тура соревнований пройдут 2-4 июня 2022 года. Заключительный шестой тур состоится 25-27 сентября 2022 года. Финальная стадия турнира запланирована на 14, 15 июня 2023 (полуфиналы) и 18 июня 2023 — финал.

Читайте
Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка