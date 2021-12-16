В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. В нем приняли участие все 55 сборных.

Сборная Украины сыграет во втором дивизионе турнира — Лизе В. Список лиг сформирован из результатов сборных в предварительном розыгрыше турнира. В каждой из Лиг А, В и С будет по 16 сборных: по четыре команды в каждом квартете. Еще семь команд сформировали две группы в Лиге D.

Сине-желтые попали в корзину первой корзины вместе с командами Швеции, Боснии и Герцеговины и Исландии. С этими командами подопечным Александру Петракову не суждено было сыграть в одной группе с самого начала.

По итогам жеребьевки Украины в соперники выпали команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23:

Лига А

Группа 1 : Франция, Дания, Хорватия, Австрия;

: Франция, Дания, Хорватия, Австрия; Группа 2 : Испания, Португалия, Швейцария, Чехия;

: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия; Группа 3 : Италия, Германия, Англия, Венгрия;

: Италия, Германия, Англия, Венгрия; Группа 4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

Группа 1 : Украина, Шотландия, Ирландия, Армения;

: Шотландия, Ирландия, Армения; Группа 2 : Исландия, Россия, Израиль, Албания;

: Исландия, Россия, Израиль, Албания; Группа 3 : Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория;

: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория; Группа 4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

Группа 1 : Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова;

: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова; Группа 2 : Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония;

: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония; Группа 3 : Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;

: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова; Группа 4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

Группа 1 : Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия;

: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвия; Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония; Мальта.

Матчи первого тура соревнований пройдут 2-4 июня 2022 года. Заключительный шестой тур состоится 25-27 сентября 2022 года. Финальная стадия турнира запланирована на 14, 15 июня 2023 (полуфиналы) и 18 июня 2023 — финал.