Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала последний в 2021 годуобновленный рейтинг национальных команд. По его итогам, сборная Украины сохранила 25-ю позицию.

Сине-желтые имеют в своем активе 1535,08 балла, а среди представителей УЕФА подопечные Александра Петракова занимают 15 место.

Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершает год в топ-25 / 5 фотографий

Соперник сборной Украины по отбору на чемпионат мира-2022 и Лиги наций УЕФА команда Шотландии занимает в рейтинге 38 строчку. Еще две команды, с которыми наша национальная команда сыграет на стадии группового этапа Лиги наций, Ирландия и Армения находятся на 47 и 92 позициях соответственно.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться Бельгия, второй идет Бразилия, а замыкает тройку лидеров – Франция.

В первую десятку рейтинга вошли следующие команды: Англии, Аргентины, Италии, Испании, Португалии, Дании и Нидерландов.

16 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2022/23. В нем приняли участие все 55 сборных. С результатами жеребьевки Лиги наций можно ознакомиться в нашем материале.