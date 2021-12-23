Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала останній у 2021 році оновлений рейтинг національних команд. За його підсумками збірна України зберегла 25-у позицію.

Синьо-жовті мають у своєму активі 1535,08 бали, а серед представників УЄФА підопічні Олександра Петракова посідають 15 місце.

Рейтинг ФІФА: збірна України завершує рік у топ-25 / 5 фотографий

Суперник збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022 та Ліги націй УЄФА команда Шотландії посідає у рейтингу 38 сходинку. Ще дві команди, з якими наша національна команда зіграє на стадії групового етапу Ліги націй Ірландія та Вірменія перебувають на 47 та 92 позиціях відповідно.

Лідером світового рейтингу продовжує залишатися Бельгія, другою йде Бразилія, а замикає трійку лідерів – Франція.

До першої десятки рейтингу увійшли такі команди: Англії, Аргентини, Італії, Іспанії, Португалії, Данії та Нідерландів.

16 грудня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2022/23. У ньому взяли участь всі 55 національних збірних. З результатами жеребкування Ліги націй ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.