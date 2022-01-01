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После подписания Миколенко: Эвертон поздравил с Новым годом на украинском

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Евертон эмблема клуба

Футбольный клуб Эвертон опубликовал новогоднее поздравление на украинском языке.

Это произошло после того, как официально был подписан контракт с украинцем Виталием Миколенко.

Новогоднее поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ирисок.

В качестве иллюстрации синие опубликовали фотографию Миколенко, отметив таким образом первый контракт в январском трансферном окне.


Напомним, что информация о том, что Миколенко официально переходит в Эвертон была подтверждена в субботу, 1 января.

Контракт стороны подписали до лета 2026 года. Информация об официальной сумме сделки пока что не разглашается.

Украинец будет играть за синих под номером 19.

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Фото: Dreamstime

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