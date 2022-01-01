После подписания Миколенко: Эвертон поздравил с Новым годом на украинском

Футбольный клуб Эвертон опубликовал новогоднее поздравление на украинском языке.
Это произошло после того, как официально был подписан контракт с украинцем Виталием Миколенко.
Новогоднее поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ирисок.
В качестве иллюстрации синие опубликовали фотографию Миколенко, отметив таким образом первый контракт в январском трансферном окне.
З Новим роком! 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
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— Everton (@Everton) January 1, 2022
Напомним, что информация о том, что Миколенко официально переходит в Эвертон была подтверждена в субботу, 1 января.
Контракт стороны подписали до лета 2026 года. Информация об официальной сумме сделки пока что не разглашается.
Украинец будет играть за синих под номером 19.