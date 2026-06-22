Во время ночной атаки на Украину 22 июня российские войска применили баллистическую ракету и 88 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 22 июня: что известно

В следствие ночной атаки на Украину 22 июня, которая началась с 18:00 21 июня, российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М с временно оккупированного Крыма, а также 88 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски дронов осуществлялись из районов Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма и оккупированной части Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 79 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и пяти ударных БпЛА на шести локациях.

Еще на девяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, с ночи 22 июня российские войска дважды атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Около 01:40 российский беспилотник попал в частный жилой дом. Здание было разрушено, на месте произошел пожар.

Также повреждения получила многоэтажная жилая застройка — взрывной волной выбило окна и повредило фасад.

В результате этого удара пострадал мужчина, которому оказали медицинскую помощь.

Утром, около 06:20, российские войска повторно атаковали Запорожье. Из-за удара по частному сектору загорелся жилой дом.

По предварительным данным, ранения получили еще три человека. Также стало известно о гибели женщины, которая находилась в разрушенном доме.

Кроме того, враг ударил по нежилому зданию — на месте возник пожар, однако люди там не пострадали.

По данным Воздушных сил, по состоянию на утро атака на территорию Украины до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве страны оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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