Эвертон представил Миколенко болельщикам накануне матча с Брайтоном

Украинского защитника Виталия Миколенко, который накануне подписал контракт с ливерпульским Эвертоном, был представлен перед фанатами в качестве игрока клуба.
Соответствующая презентация состоялась накануне матча 21 тура английской премьер-лиги против Брайтона.
???????? | Mykolenko on the pitch ahead of kick off! #EFC / #Mykolenko pic.twitter.com/nom6f2j9m0
— ???????????? ???????????????????? (@EFCdaily_) January 2, 2022
Фанаты радушно отреагировали на появление украинца. В частности, на некоторых баннерах было по-украински написано Ласкаво просимо.
Отметим, Миколенко будет выступать в Эвертоне под 19 номером, а его зарплата по данным инсайдеров составит около 69 тысяч евро в неделю.
Goodison Park ???? Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc
— Everton (@Everton) January 2, 2022
После этого экс-защитник киевского Динамо вместе со своей второй половиной ушли на трибуны, где просмотрели матч, который завершился со счетом 2:3 в пользу Брайтона.
Напомним, 1 января Эвертон сразу же после официального подписания контракта с Миколенко опубликовал новогоднее поздравление на украинском языке.
Оно появилось в официальном Twitter-аккаунте ирисок.
В качестве иллюстрации синие опубликовали фотографию Миколенко, отметив таким образом первый контракт в январском трансферном окне.