Эвертон представил Миколенко болельщикам накануне матча с Брайтоном

Украинского защитника Виталия Миколенко, который накануне подписал контракт с ливерпульским Эвертоном, был представлен перед фанатами в качестве игрока клуба.

Соответствующая презентация состоялась накануне матча 21 тура английской премьер-лиги против Брайтона.

???????? | Mykolenko on the pitch ahead of kick off! #EFC / #Mykolenko pic.twitter.com/nom6f2j9m0

— ???????????? ???????????????????? (@EFCdaily_) January 2, 2022