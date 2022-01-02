Эвертон представил Миколенко болельщикам накануне матча с Брайтоном

Украинского защитника Виталия Миколенко, который накануне подписал контракт с ливерпульским Эвертоном, был представлен перед фанатами в качестве игрока клуба.

Соответствующая презентация состоялась накануне матча 21 тура английской премьер-лиги против Брайтона.

Фанаты радушно отреагировали на появление украинца. В частности, на некоторых баннерах было по-украински написано Ласкаво просимо.

Отметим, Миколенко будет выступать в Эвертоне под 19 номером, а его зарплата по данным инсайдеров составит около 69 тысяч евро в неделю.

После этого экс-защитник киевского Динамо вместе со своей второй половиной ушли на трибуны, где просмотрели матч, который завершился со счетом 2:3 в пользу Брайтона.

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Напомним, 1 января Эвертон сразу же после официального подписания контракта с Миколенко опубликовал новогоднее поздравление на украинском языке.

Оно появилось в официальном Twitter-аккаунте ирисок.

В качестве иллюстрации синие опубликовали фотографию Миколенко, отметив таким образом первый контракт в январском трансферном окне.