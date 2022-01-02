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Евертон представив Миколенка вболівальникам напередодні матчу із Брайтоном

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Виталий Миколенко

Українського захисника Віталія Миколенка, який напередодні підписав контракт із ліверпульським Евертоном, було представлено перед фанатами як гравця клубу.

Відповідна презентація відбулася напередодні матчу 21-го туру англійської прем’єр-ліги проти Брайтона.

Фанати привітно відреагували на появу українця. Зокрема, на деяких банерах було українською написано Ласкаво просимо.

Зазначимо, Миколенко виступатиме в Евертоні під 19 номером, а його зарплата, за даними інсайдерів, становитиме близько 69 тисяч євро на тиждень.

Після цього екс-захисник київського Динамо разом із своєю другою половиною пішли на трибуни, де переглянули матч, який завершився із рахунком 2:3 на користь Брайтона.

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Нагадаємо, 1 січня Евертон одразу ж після офіційного підписання контракту з Миколенком опублікував новорічне привітання українською мовою.

Воно з’явилося в офіційному Twitter-акаунті ірисок.

Як ілюстрацію сині опублікували фотографію Миколенка, відзначивши таким чином перший контракт у січневому трансферному вікні.

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