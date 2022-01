Евертон представив Миколенка вболівальникам напередодні матчу із Брайтоном

Українського захисника Віталія Миколенка, який напередодні підписав контракт із ліверпульським Евертоном, було представлено перед фанатами як гравця клубу.

Відповідна презентація відбулася напередодні матчу 21-го туру англійської прем’єр-ліги проти Брайтона.

