Евертон представив Миколенка вболівальникам напередодні матчу із Брайтоном

Українського захисника Віталія Миколенка, який напередодні підписав контракт із ліверпульським Евертоном, було представлено перед фанатами як гравця клубу.
Відповідна презентація відбулася напередодні матчу 21-го туру англійської прем’єр-ліги проти Брайтона.
???????? | Mykolenko on the pitch ahead of kick off! #EFC / #Mykolenko pic.twitter.com/nom6f2j9m0
— ???????????? ???????????????????? (@EFCdaily_) January 2, 2022
Фанати привітно відреагували на появу українця. Зокрема, на деяких банерах було українською написано Ласкаво просимо.
Зазначимо, Миколенко виступатиме в Евертоні під 19 номером, а його зарплата, за даними інсайдерів, становитиме близько 69 тисяч євро на тиждень.
Goodison Park ???? Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc
— Everton (@Everton) January 2, 2022
Після цього екс-захисник київського Динамо разом із своєю другою половиною пішли на трибуни, де переглянули матч, який завершився із рахунком 2:3 на користь Брайтона.
Нагадаємо, 1 січня Евертон одразу ж після офіційного підписання контракту з Миколенком опублікував новорічне привітання українською мовою.
Воно з’явилося в офіційному Twitter-акаунті ірисок.
Як ілюстрацію сині опублікували фотографію Миколенка, відзначивши таким чином перший контракт у січневому трансферному вікні.