Игрок сборной Аргентины и французского футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе клуба ПСЖ, кроме Месси, положительный тест на Covid-19 сдали еще несколько футболистов: Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

О том, как протекает заболевание у игроков, не сообщается.

– В настоящее время они соблюдают изоляцию и подчиняются соответствующему медицинскому протоколу, — говорится в сообщении.

Футболисты не смогут поучаствовать в матче 1/16 финала Кубка Франции против Ванна.

Еще один игрок ПСЖ – Неймар находится в Бразилии. В конце ноября 2021 года он получил тяжелую травму голеностопа в матче против Сент-Этьена.

Как уточнили в пресс-службе клуба, на восстановление у него уйдет еще три недели, после чего футболист вернется к тренировкам.

Недавно стало известно, что главный тренер Дженоа Андрей Шевченко заболел коронавирусом. Результат теста, который он сдал 27 декабря, оказался положительным. Кроме того, инфицировался Covid-19 защитник и капитан команды Доменико Кришито.

В конце декабря в мадридском Реале также сообщили о новых случаях инфицирования коронавирусом. Среди получивших положительные результаты тестов на Covid-19 оказались голкипер Тибо Куртуа, вингер Винисиус Жуниор и хавбеки Эдуарду Камавинга и Федерико Вальверде.

Читайте Лионель Месси выиграл седьмой Золотой мяч

Источник: ПСЖ