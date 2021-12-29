Шанс для Лунина? Основной голкипер Реала сдал положительный тест на Covid-19

Мадридский Реал сообщил о новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией в команде.

В списке футболистов, кто получил положительные результаты тестов на Covid-19, голкипер Тибо Куртуа, вингер Винисиус Жуниор и хавбеки Эдуарду Камавинга и Федерико Вальверде.

Стоит отметить, что бельгиец Куртуа является основным голкипером сливочных, в то время как украинец Андрей Лунин – запасным. Поэтому вратарь сборной Украины за последние 1,5 года провел лишь один официальный матч в футболке королевского клуба. В нынешнем сезоне Лунин в официальных матчах на поле еще не выходил за клуб.

В этом сезоне 29-летний Куртуа сыграл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Он оставлял свои ворота сухими 11 раз.

Что касается самого Лунина, то он 24 декабря тоже получил отрицательный результат теста на Covid-19. Болезнь у него была обнаружена 16 декабря.

2 января 2022 года мадридский Реал должен сыграть матч в рамках 19-го тура чемпионата Испании против Хетафе.

На данный момент Реал идет на первом месте, имея в активе 46 очков. Ближайшим преследователем является Севилья (38), третье место сейчас у Бетиса (33).