Неудачно приземлился: Неймар получил тяжелую травму в матче за ПСЖ

Форвард парижского ПСЖ Неймар получил тяжелейшую травму голеностопа в матче 15-тура французской Лиги-1 против Сент-Этьена.

Бразилец не смог покинуть поле на своих ногах – его пришлось выносить на носилках.

Нападающий немного не дотянулся до мяча перед стыком с Иванном Масоном и травмировался на последних минутах игры.

При этом Масон правила не нарушал – бразилец неудачно приземлился после единоборства, и его нога заняла неестественное положение, что и привело к серьезному повреждению.

Игрок был заменен на 88 минуте матча, а вместо него на поле вышел Эрик Эбимбе.

С начала текущего сезона Неймар провел в футболке ПСЖ 13 матчей, в которых отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами.

Следующий поединок парижане проведут 1 декабря – подопечные Маурисио Почеттино в 16-м туре Лиги-1 примут Ниццу на Парк де Пренц.

Фото: пресс-служба ПСЖ