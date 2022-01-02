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Факты / Спорт

Украинский боксер Виктор Выхрист победил грузина Яго Киладзе

Абрамова Юлия редактор ленты
Віктор Вихрист

В США украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 KO) победил грузинского спортсмена Яго Киладзе (27-6-1, 19 KO) техническим нокаутом во втором раунде.

В первом раунде Выхрист отправил Киладзе в нокдаун, но вскоре и сам упал от мощного прямого удара.

Во втором раунде украинский боксер снова побывал в нокдауне, но сумел завершить поединок досрочно: рефери остановил бой после третьего нокдауна для Киладзе.

Киладзе готов был продолжить поединок и не согласился с решением рефери.

Выхрист одержал седьмую досрочную победу на профессиональном ринге. В 2021 году Виктор выиграл три боя.

Поединок Выхриста и Киладзе прошел на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида.

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Виктор Выхрист – чемпион Европы-2017 и чемпион Европейских игр-2019 в Минске. В любителях он выступал за команду Украинские атаманы и участвовал во Всемирной серии бокса.

Он провел семь поединков в профе и у всех одержал победу. Ранее он боксировал во Франции, Германии и Украине.

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