Нет живого места: в Казахстане бойцы ОМОНа жестоко избили бойца ММА

Бойца смешанных единоборств Куата Хамитова избили и задержали сотрудники казахстанского ОМОНа за участие в протестах.

Об этом сообщила сестра спортсмена, отметив, что 10 омоновцев избили и связали ему руки и ноги. Спустя несколько часов бойца освободили, но на его лице появились свежие синяки.

— Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит, спрашивает меня: мама, когда я пришел домой? Откуда я пришел? Нужно ложиться в больницу, – рассказала мать Куата о его состоянии.

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На YouTube-канале БАСЕ появилось видео, как Хамитова осматривает медик после побоев омоновцев. Примечание: видео может неприятно вас поразить.

Мама бойца также рассказала подробности его задержания. По ее словам, Куата назвали зачинщиком, хотя в последние дни он находился дома.

— Зашли 10 человек из ОМОН и два человека в гражданской одежде. Они связали ему руки, положили на пол и стали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: Почему вы его бьете? Вы можете его и так забрать. Они сказали, что он зачинщик, и, ни в чем не разбираясь, забрали его, – сказала мама Хамитова.

Хамитов неоднократно выражал свое недовольство по поводу происходящего в Казахстане и участвовал в митингах.

– Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Это касается не только газа, цены на продукты, бензина, все дорожает. Государство должно взять эту проблему в руки, услышать проблему народа, – говорил Хамитов в Instagram.

В смешанных единоборствах Хамитов одержал 21 победу, потерпев семь поражений, один бой завершился ничьей.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Причиной стало подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. Впоследствии митингующие стали требовать отставки правительства.

Фото: Kuat Khamitov