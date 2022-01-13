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Факты / Спорт

Испанская Ла Лига обозначила Украину без Крыма – в посольстве призвали внести изменения

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Карта України без Криму на сайті Ла Ліги

Чемпионат испанской Ла Лиги на своем официальном сайте изобразил временно оккупированный полуостров Крым частью Российской Федерации.

Соответствующая ошибка была допущена в разделе сайта, где можно ознакомиться с официальными трансляторами турнира в разных странах мира.

При выборе на виртуальной карте Украины контуры нашей страны подсвечиваются без временно оккупированного РФ полуострова.

В посольстве Украины в Испании уже отреагировали по поводу допущенной ошибки.

В дипведомстве отметили, что посол Украины Сергей Погорельцев обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла-Лиги, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

— Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ.

Посольство держит указанный вопрос на контроле, — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года УЕФА во время презентации официального логотипа и лозунга следующего чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии, показал карту Европы, где Крым обозначил территорией Украины.

В России после такого разразились нездоровой истерией и набросились на УЕФА. Однако позиция футбольных чиновников неизменна.

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Источник: La Liga

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