Чемпионат испанской Ла Лиги на своем официальном сайте изобразил временно оккупированный полуостров Крым частью Российской Федерации.
Соответствующая ошибка была допущена в разделе сайта, где можно ознакомиться с официальными трансляторами турнира в разных странах мира.
При выборе на виртуальной карте Украины контуры нашей страны подсвечиваются без временно оккупированного РФ полуострова.
В посольстве Украины в Испании уже отреагировали по поводу допущенной ошибки.
В дипведомстве отметили, что посол Украины Сергей Погорельцев обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла-Лиги, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.
— Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ.
Посольство держит указанный вопрос на контроле, — говорится в сообщении.
В октябре прошлого года УЕФА во время презентации официального логотипа и лозунга следующего чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии, показал карту Европы, где Крым обозначил территорией Украины.
В России после такого разразились нездоровой истерией и набросились на УЕФА. Однако позиция футбольных чиновников неизменна.
Источник: La Liga