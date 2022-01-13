Чемпионат испанской Ла Лиги на своем официальном сайте изобразил временно оккупированный полуостров Крым частью Российской Федерации.

Соответствующая ошибка была допущена в разделе сайта, где можно ознакомиться с официальными трансляторами турнира в разных странах мира.

При выборе на виртуальной карте Украины контуры нашей страны подсвечиваются без временно оккупированного РФ полуострова.

В посольстве Украины в Испании уже отреагировали по поводу допущенной ошибки.

В дипведомстве отметили, что посол Украины Сергей Погорельцев обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла-Лиги, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

— Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ. Посольство держит указанный вопрос на контроле, — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года УЕФА во время презентации официального логотипа и лозунга следующего чемпионата Европы-2024, который состоится в Германии, показал карту Европы, где Крым обозначил территорией Украины.

В России после такого разразились нездоровой истерией и набросились на УЕФА. Однако позиция футбольных чиновников неизменна.

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Источник: La Liga