Австралия второй раз подряд аннулировала визу Новаку Джоковичу. Решение министра иммиграции Алекса Хоука означает, что сербскому теннисисту грозит депортация.
Однако он все еще может подать юридический иск, чтобы остаться в стране.
Джокович прибыл в страну, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который начинается в понедельник.
— Сегодня я воспользовался своими полномочиями… аннулировать визу Новака Джоковича, на основании соблюдения правопорядка, так как это отвечает общественным интересам, — говорится в заявлении министра.
Теперь Джоковичу может грозить трехлетний запрет на въезд в Австралию.
Визу Джоковичу первый раз аннулировали вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января. Тогда иммиграционные власти заявили, что теннисист не предоставил надлежащих доказательств для получения медицинского освобождения от вакцинации.
Также сами австралийцы, которые жили в условиях длительных и строгих карантинных ограничений, были возмущены тем, что Джоковичу разрешили въехать, несмотря на то, что он не был вакцинирован.
Джоковича задержали в аэропорту, а затем перевели в иммиграционную гостиницу.
Через несколько дней его визу восстановил суд на основании того, что пограничники проигнорировали надлежащую процедуру контроля, когда теннисист прибыл в страну.
Но в пятницу вечером в Мельбурне министр Хоук аннулировал визу Джоковича в соответствии с отдельными полномочиями, прописанными в законе о миграции Австралии.