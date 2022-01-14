Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Австралия снова аннулировала визу теннисисту Джоковичу

Марта Бондаренко редактор ленты
Новак Джокович

Австралия второй раз подряд аннулировала визу Новаку Джоковичу. Решение министра иммиграции Алекса Хоука означает, что сербскому теннисисту грозит депортация.

Однако он все еще может подать юридический иск, чтобы остаться в стране.

Джокович прибыл в страну, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который начинается в понедельник.

— Сегодня я воспользовался своими полномочиями… аннулировать визу Новака Джоковича, на основании соблюдения правопорядка, так как это отвечает общественным интересам, — говорится в заявлении министра.

Теперь Джоковичу может грозить трехлетний запрет на въезд в Австралию.

Визу Джоковичу первый раз аннулировали вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января. Тогда иммиграционные власти заявили, что теннисист не предоставил надлежащих доказательств для получения медицинского освобождения от вакцинации.

Читайте
Джокович признал наличие ошибки в документах для визы в Австралию

Также сами австралийцы, которые жили в условиях длительных и строгих карантинных ограничений, были возмущены тем, что Джоковичу разрешили въехать, несмотря на то, что он не был вакцинирован.

Джоковича задержали в аэропорту, а затем перевели в иммиграционную гостиницу.

Через несколько дней его визу восстановил суд на основании того, что пограничники проигнорировали надлежащую процедуру контроля, когда теннисист прибыл в страну.

Но в пятницу вечером в Мельбурне министр Хоук аннулировал визу Джоковича в соответствии с отдельными полномочиями, прописанными в законе о миграции Австралии.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка