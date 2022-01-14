Австралия второй раз подряд аннулировала визу Новаку Джоковичу. Решение министра иммиграции Алекса Хоука означает, что сербскому теннисисту грозит депортация.

Однако он все еще может подать юридический иск, чтобы остаться в стране.

Джокович прибыл в страну, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который начинается в понедельник.

— Сегодня я воспользовался своими полномочиями… аннулировать визу Новака Джоковича, на основании соблюдения правопорядка, так как это отвечает общественным интересам, — говорится в заявлении министра.

Теперь Джоковичу может грозить трехлетний запрет на въезд в Австралию.

Визу Джоковичу первый раз аннулировали вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января. Тогда иммиграционные власти заявили, что теннисист не предоставил надлежащих доказательств для получения медицинского освобождения от вакцинации.

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Также сами австралийцы, которые жили в условиях длительных и строгих карантинных ограничений, были возмущены тем, что Джоковичу разрешили въехать, несмотря на то, что он не был вакцинирован.

Джоковича задержали в аэропорту, а затем перевели в иммиграционную гостиницу.

Через несколько дней его визу восстановил суд на основании того, что пограничники проигнорировали надлежащую процедуру контроля, когда теннисист прибыл в страну.

Но в пятницу вечером в Мельбурне министр Хоук аннулировал визу Джоковича в соответствии с отдельными полномочиями, прописанными в законе о миграции Австралии.