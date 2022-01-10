Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Новак Джокович выиграл суд о депортации из Австралии

Татьяна Забожко редактор ленты
Новак Джокович

10 января сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию по делу о депортации из Австралии.

Судья Федерального суда Австралии восстановил визу спортсмена и приказал освободить его от карантина в отеле в течение 30 минут.

Таким образом суд отклонил решение пограничной службы, которая ранее признала документы Джоковича  не соответствующими необходимым критериям.

Слушание началось в Мельбурне 10 января в 10.00 по местному времени. До этого Джокович провел четыре ночи в отеле.

Адвокаты теннисиста подали в суд письмо от главного врача Tennis Australia, датированного 30 декабря, о том, что Джокович имеет медицинское заключение об освобождении от вакцинации против коронавируса, поскольку недавно переболел.

Скандал из-за участия сербского теннисиста Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) без прививок против коронавируса поднялся в начале января.

Австралийцы негативно отреагировали на то, что спортсмен планирует принять участие в чемпионате с документом об освобождении от прививки.

Запретом на въезд своего спортсмена возмутилась и Сербия. Местные СМИ назвали такое отношение к звезде тенниса жестокой и грязной политической игрой.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне через неделю, 17 января.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка