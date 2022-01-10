10 января сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию по делу о депортации из Австралии.

Судья Федерального суда Австралии восстановил визу спортсмена и приказал освободить его от карантина в отеле в течение 30 минут.

Таким образом суд отклонил решение пограничной службы, которая ранее признала документы Джоковича не соответствующими необходимым критериям.

Слушание началось в Мельбурне 10 января в 10.00 по местному времени. До этого Джокович провел четыре ночи в отеле.

Адвокаты теннисиста подали в суд письмо от главного врача Tennis Australia, датированного 30 декабря, о том, что Джокович имеет медицинское заключение об освобождении от вакцинации против коронавируса, поскольку недавно переболел.

Скандал из-за участия сербского теннисиста Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) без прививок против коронавируса поднялся в начале января.

Австралийцы негативно отреагировали на то, что спортсмен планирует принять участие в чемпионате с документом об освобождении от прививки.

Запретом на въезд своего спортсмена возмутилась и Сербия. Местные СМИ назвали такое отношение к звезде тенниса жестокой и грязной политической игрой.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне через неделю, 17 января.