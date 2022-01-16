Андрей Шевченко может возглавить польскую сборную: что известно

Андрей Шевченко, которого уволили с поста главного тренера Дженоа, может возглавить польскую сборную.

Такой информацией поделился на своей странице в социальной сети Twitter журналист Николо Скиру.

— Польский футбольный союз заинтересовался Андреем Шевченко в качестве нового тренера национальной сборной, – сообщил журналист.

По словам Скиру, в настоящий момент по этому поводу ведутся переговоры. Другие подробности пока что неизвестны.

Напомним, в период с 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял украинскую сборную по футболу. В этот период команда попала в топ-8 лучших на Евро-2020.

Андрей Шевченко также возглавлял с ноября 2021 года итальянский футбольный клуб Дженоа, однако был уволен с поста главного тренера после серии поражений.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинца вернуться домой после увольнения. По его словам, о достижениях Шевченко знают не только в Украине, но и по всей Европе.

Источник: Twitter Николо Скиру