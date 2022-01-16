Уважаю и буду сотрудничать: Новак Джокович будет депортирован из Австралии

Австралийский апелляционный суд отклонил апелляцию на решение об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

По итогам слушаний, которые состоялись в воскресенье, 16 января, было решено, что первая ракетка мира будет депортирован из Австралии.

По словам председателя Верховного суда Джеймса Олсопа, судьи единогласно отклонили заявление Джоковича. Более того, теннисиста обязали оплатить судебные издержки.

В ответ серб заявил, что разочарован решением о его депортации и отсутствием возможности принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open).

— Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из страны, — сообщил теннисист.

По словам знаменитости, ему крайне неудобно из-за того, что он оказался в центре внимания в течение последних недель.

Он пожелал всем игрокам, которые примут участие в турнире, всего наилучшего и удачи.

Напомним, визу Новаку Джоковичу аннулировали после его прибытия в Мельбурн 6 января, когда теннисист не предоставил доказательств для освобождения от вакцинации, которая обязательна для въезда в Австралию.

15 января Министерство здравоохранения страны сообщило о том, что эксперты получили подтверждение того, что Джокович переболел коронавирусом, потому не представляет угрозы для других участников турнира.

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) стартует в понедельник, 17 января.