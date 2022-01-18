Бывший испанский футболист мадридского Реала Франсиско Пако Хенто скончался в возрасте 88 лет.

О его смерти сообщил официальный сайт сливочных. Причины смерти легенды королевского клуба неизвестны.

Ganó 12 Ligas, otro récord histórico. Gento es el jugador con más títulos en esta competición.

1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969#RealMadrid pic.twitter.com/Jxw0rziKbY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Франциско Хенто – культовая фигура для Реала, цвета которого он защищал с 1953 до 1971 года. За 18 проведенных лет в составе галактикос он 12 раз стал чемпионом Испании и выиграл два Кубка Испании.

Вместе с Реалом он стал шестикратным победителем Кубка европейских чемпионов (теперь турнир называется Лига чемпионов, — Ред.). Хенто – единственный футболист, кому покорилось такое достижение.

— С момента основания Кубка европейских чемпионов в 1955 году Хенто является единственным игроком, который выиграл трофей шесть раз. Сначала он был частью исторической команды, выигравшей пять титулов подряд, с 1956 по 1960 год, а затем — капитаном мадридского Реала, завоевавшего трофей в 1966 году, — говорится в сообщении на сайте Реала.

Полузащитник сыграл 600 матчей за Реал, забив 182 гола. В общей сложности Хенто завоевал с мадридцами 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе после победы в Суперкубке Испании по этому показателю сравнялся с ним 33-летний бразильский защитник Реала Марсело.

Также на счету Хенто — 43 матча за национальную сборную Испании, за которую он пять раз отличился в воротах соперников. В составе сборной участвовал в двух чемпионах мира – 1962 и 1966 годов.