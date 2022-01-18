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Факты / Спорт

Умер Пако Хенто — легенда Реала и шестикратный победитель Кубка чемпионов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Франсіско Генто

Бывший испанский футболист мадридского Реала Франсиско Пако Хенто скончался в возрасте 88 лет.

О его смерти сообщил официальный сайт сливочных. Причины смерти легенды королевского клуба неизвестны.

Франциско Хенто – культовая фигура для Реала, цвета которого он защищал с 1953 до 1971 года. За 18 проведенных лет в составе галактикос он 12 раз стал чемпионом Испании и выиграл два Кубка Испании.

Вместе с Реалом он стал шестикратным победителем Кубка европейских чемпионов (теперь турнир называется Лига чемпионов, — Ред.). Хенто – единственный футболист, кому покорилось такое достижение.

— С момента основания Кубка европейских чемпионов в 1955 году Хенто является единственным игроком, который выиграл трофей шесть раз. Сначала он был частью исторической команды, выигравшей пять титулов подряд, с 1956 по 1960 год, а затем — капитаном мадридского Реала, завоевавшего трофей в 1966 году, — говорится в сообщении на сайте Реала.

Полузащитник сыграл 600 матчей за Реал, забив 182 гола. В общей сложности Хенто завоевал с мадридцами 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе после победы в Суперкубке Испании по этому показателю сравнялся с ним 33-летний бразильский защитник Реала Марсело.

Также на счету Хенто — 43 матча за национальную сборную Испании, за которую он пять раз отличился в воротах соперников. В составе сборной участвовал в двух чемпионах мира – 1962 и 1966 годов.

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Источник: FC Real Madrid

Фото: Getty Images

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