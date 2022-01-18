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Помер Пако Хенто – легенда Реала та шестиразовий переможець Кубка чемпіонів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Франсіско Генто

Колишній іспанський футболіст мадридського Реала Франсіско Пако Хенто помер у віці 88 років.

Про його смерть повідомив офіційний сайт вершкових. Причини смерті легенди королівського клубу невідомі.

Франциско Хенто – культова фігура для Реала, кольори якого він захищав з 1953 до 1971 року. За 18 проведених років у складі галактикос 12 разів став чемпіоном Іспанії та виграв два Кубка Іспанії.

Разом із Реалом він став шестиразовим переможцем Кубка європейських чемпіонів (зараз турнір називається Ліга чемпіонів, – Ред.). Хенто – єдиний футболіст, кому підкорилося таке досягнення.

— З моменту заснування Кубка європейських чемпіонів у 1955 році Хенто є єдиним гравцем, який вигравав трофей шість разів. Спочатку він був частиною історичної команди, яка виграла п’ять титулів поспіль, з 1956 по 1960 рік, а потім – капітаном мадридського Реала, який завоював трофей у 1966 році, – йдеться у повідомленні на сайті Реала.

Півзахисник зіграв 600 матчів за Реал, забивши 182 голи. Загалом Хенто завоював із мадридцями 23 трофеї, що є клубним рекордом. Цього тижня після перемоги у Суперкубку Іспанії за цим показником з ним зрівнявся 33-річний бразильський захисник Реала Марсело.

Також на рахунку Хенто – 43 матчі за національну збірну Іспанії, за яку він п’ять разів відзначився у воротах суперників. У складі збірної брав участь у двох чемпіонах світу – 1962 та 1966 років.

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Джерело: FC Real Madrid

Фото: Getty Images

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