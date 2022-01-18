Колишній іспанський футболіст мадридського Реала Франсіско Пако Хенто помер у віці 88 років.

Про його смерть повідомив офіційний сайт вершкових. Причини смерті легенди королівського клубу невідомі.

Ganó 12 Ligas, otro récord histórico. Gento es el jugador con más títulos en esta competición.

1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969#RealMadrid pic.twitter.com/Jxw0rziKbY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Франциско Хенто – культова фігура для Реала, кольори якого він захищав з 1953 до 1971 року. За 18 проведених років у складі галактикос 12 разів став чемпіоном Іспанії та виграв два Кубка Іспанії.

Разом із Реалом він став шестиразовим переможцем Кубка європейських чемпіонів (зараз турнір називається Ліга чемпіонів, – Ред.). Хенто – єдиний футболіст, кому підкорилося таке досягнення.

— З моменту заснування Кубка європейських чемпіонів у 1955 році Хенто є єдиним гравцем, який вигравав трофей шість разів. Спочатку він був частиною історичної команди, яка виграла п’ять титулів поспіль, з 1956 по 1960 рік, а потім – капітаном мадридського Реала, який завоював трофей у 1966 році, – йдеться у повідомленні на сайті Реала.

Півзахисник зіграв 600 матчів за Реал, забивши 182 голи. Загалом Хенто завоював із мадридцями 23 трофеї, що є клубним рекордом. Цього тижня після перемоги у Суперкубку Іспанії за цим показником з ним зрівнявся 33-річний бразильський захисник Реала Марсело.

Також на рахунку Хенто – 43 матчі за національну збірну Іспанії, за яку він п’ять разів відзначився у воротах суперників. У складі збірної брав участь у двох чемпіонах світу – 1962 та 1966 років.