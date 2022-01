Первая и третья ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк успешно преодолели барьер второго круга на первом в этом году турнире серии Grand Slam — Australian Open.

Соперницей Костюк была находящаяся значительно выше в рейтинге WTA испанка Сара Соррибес-Тормо, над которой Марта взяла верх со счетом — 7:6 (7:5), 6:3.

Начало первой партии разворачивалось по сценарию испанки. Соррибес-Тормо дважды подряд заставила ошибиться на своих подачах Костюк и повела в счете 3:0. Однако дальше Марта собралась и отыграла две подачи оппонентки в свою пользу. При равном счете вырваться вперед удалось испанке, но украинка смогла сравнять и дожать на тай-брейке.

Во втором сете на корте шла равная борьба, но Марта в отличие от Сары отдала сопернице лишь один гейм против трех.

Во время матча испанка не совершила ни одной подачи на вылет и допустила четыре двойные ошибки. У Костюк – один эйс и три двойных ошибки.

Следующей соперницей украинки станет шестая ракетка мира из Испании Паула Бадоса Хиберт. Матч состоится 21 января.

Элина Свитолина во втором круге встречалась с французской теннисисткой Армони Тан. Уступая в третьем сете ее соперница отказалась продолжать матч. В итоге – 6:3, 5:7, 5:1.

Выиграв первый сет Элина уступила во втором, который длился почти час. В третьей партии борьбы почти не было. Украинка повела в счете, а Тан из-за травмы икроножной мышцы не смогла доиграть матч.

Get well soon, @tanharmony @elinasvitolina advances after Harmony Tan retires due to injury at 6-3, 5-7, 5-1.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/2IIIVzxvrB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022