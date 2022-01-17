По итогам первого соревновательного дня на Australian Open-2022 три украинских теннисистки завершили свои выступления на турнире.

Выйти во второй круг удалось только Элине Свитолиной и Марте Костюк. А вот вторая ракетка Украины Ангелина Калинина и Леся Цуренко зачехлили ракетку вслед за Даяной Ястремской.

Настоящий триллер на корте устроила Ангелина Калинина, которой в соперницы досталась третий номер среди американок Джессика Пегула.

Ангелина выиграла первый сет и была близка к победе во втором, но Пегула отыгралась на тай-брейке. В третьей партии Калинина уступила американке при равной борьбе. В итоге – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7.

Трехсетовый матч теннисисток длился 2 часа 55 мин. Во время встречи Калинина дважды подала на вылет и допустила шесть двойных ошибок. Ее соперница совершила пять эйсов и трижды ошиблась под введение мяча в игру.

В следующем круге Пегула сыграет с соотечественницей Бернардой Перой, обыгравшей россиянку Екатерину Александрову.

А вот встреча первой ракетки мира Эшли Барти с украинкой Лесей Цуренко длилась менее часа. Австралийка фактически всухую разгромила соперницу. Леся смогла записать в свой актив только один гейм во второй партии – 6:0, 6:1.

Таким образом только две украинки продолжают борьбу на кортах Мельбурна.

Марта Костюк в двух сетах одолела представительницу Франции Диан Парри и за выход в третий круг встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. А Элина Свитолина после победы над французской теннисисткой Фион Ферро сыграет с Хармони Хан из Франции. Оба матча состоятся 19 января.