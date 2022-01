Перша та третя ракетки України Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно подолали бар’єр другого кола на першому у цьому році турнірі серії Grand Slam – Australian Open.

Суперницею Костюк була значно вища у рейтингу WTA іспанка Сара Соррібес-Тормо, над якою Марта взяла гору з рахунком – 7:6 (7:5), 6:3.

Початок першої партії розгортався за сценарієм іспанки. Соррібес-Тормо двічі поспіль змусила помилитися на своїх подачах Костюк і повела у рахунку 3:0. Втім далі Марта зібралася і відіграла дві подачі опонентки на свою користь. За рівного рахунку вирватися вперед знову вдалося іспанці, але українка змогла зрівняти та дотиснути на тай-брейку.

У другому сеті на корті точилися рівна боротьба, але Марта на відміну від Сари віддала суперниці лише один гейм проти трьох.

Під час матчу іспанка не зробила жодної подачі на виліт та припустилася чотирьох подвійних помилок. У Костюк – один ейс та три подвійні помилки.

Наступною суперницею українки стане шоста ракетка світу з Іспанії Паула Бадоса Хіберт. Матч відбудеться 21 січня.

Еліна Світоліна у другому колі зустрічалася з французькою тенісисткою Армоні Тан. Поступаючись у третьому сеті її суперниця відмовилася продовжувати матч. У підсумку – 6:3, 5:7, 5:1.

Вигравши перший сет Еліна поступилася у другому, який тривав майже годину. У третій партії боротьби майже не було. Українка повела у рахунку, а Тан через травму литкового м’яза не змогла дограти матч.

Get well soon, @tanharmony @elinasvitolina advances after Harmony Tan retires due to injury at 6-3, 5-7, 5-1.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/2IIIVzxvrB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022