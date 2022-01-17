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Факты / Спорт

Костюк вышла во второй круг на Australian Open, Ястремская матч не доиграла

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк уверенно преодолела стартовый барьер на первом в этом году турнире серии Grand Slam – Australian Open-2022.

В двух сетах она одолела представительницу Франции Диан Парри со счетом – 6:1, 7:6 (7:2).

В первой партии украинка отдала сопернице всего один гейм, при этом Парри проиграла Костюк три свои подачи.

Второй розыгрыш был более напряженным. Теннисистки обменивали геймами, а при счете 3:1 украинка могла увеличивать свое преимущество, но отдала подачу француженке. В итоге дело дошло до тай-брейка, где Костюк уверенно дожала свою визави.

По ходу матча обе теннисистки совершили две подачи на вылет. Парри допустила две двойных ошибки, тогда как Костюк — пять.

19 января во втором круге Костюк встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Кроме Костюк во второй круг уверенно вышла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В двух партиях она одолела представительницу Франции Фиону Ферро. Интересно, что матч Свитолиной разворачивался по схожему сценарию, что и у Костюк. Элина тоже выиграла первый сет, отдав только один розыгрыш, а во втором одержала победу на тай-брейке.

А вот пятая ракетка Украины Даяна Ястремская завершила выступления на австралийских кортах. Украинка в стартовом поединке в трех партиях проиграла американке Мэдисон Бренгл.

В конце третьего сета Даяна решила сняться, во время партии она обращалась за помощью к медикам.

Фото: Getty Images

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