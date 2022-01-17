Третья ракетка Украины Марта Костюк уверенно преодолела стартовый барьер на первом в этом году турнире серии Grand Slam – Australian Open-2022.

В двух сетах она одолела представительницу Франции Диан Парри со счетом – 6:1, 7:6 (7:2).

В первой партии украинка отдала сопернице всего один гейм, при этом Парри проиграла Костюк три свои подачи.

Второй розыгрыш был более напряженным. Теннисистки обменивали геймами, а при счете 3:1 украинка могла увеличивать свое преимущество, но отдала подачу француженке. В итоге дело дошло до тай-брейка, где Костюк уверенно дожала свою визави.

По ходу матча обе теннисистки совершили две подачи на вылет. Парри допустила две двойных ошибки, тогда как Костюк — пять.

19 января во втором круге Костюк встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Кроме Костюк во второй круг уверенно вышла и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В двух партиях она одолела представительницу Франции Фиону Ферро. Интересно, что матч Свитолиной разворачивался по схожему сценарию, что и у Костюк. Элина тоже выиграла первый сет, отдав только один розыгрыш, а во втором одержала победу на тай-брейке.

А вот пятая ракетка Украины Даяна Ястремская завершила выступления на австралийских кортах. Украинка в стартовом поединке в трех партиях проиграла американке Мэдисон Бренгл.

В конце третьего сета Даяна решила сняться, во время партии она обращалась за помощью к медикам.