Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала над французской теннисисткой Фионой Ферро в первом круге Australian Open-2022.

Украинка в двух сетах оказалась сильнее своей оппонентки — 6:1, 7:6 (7:4).

В первой партии Свитолина отдала только один розыгрыш Ферро, а сама фраженка проиграла трижды на своих подачах. Второй сет оказался непростым. Теннисистки поочередно обменивались партиями и дело дошло до тай-брейка, где Свитолина дожала соперницу.

В течение матча украинка четырежды подала на вылет, тогда как Ферро не сделала за матч ни одного эйса. Француженка совершила две двойных ошибки по сравнению с одной у Светолиной.

Во втором круге Элина встретится с одной представительницей Франции Хармони Хан, которая в двух сетах справилась с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой. Игра состоится 19 января.

Кроме Светолиной, сегодня в первом круге стартуют еще четыре украинки — Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

А вот действующего чемпиона Australian Open Новака Джоковича все же депортировали из Австралии и он не сможет защитить свой титул.

Накануне Австралийский апелляционный суд отклонил апелляцию на решение об аннулировании визы серба.

Визу Джоковичу аннулировали после его прибытия в Мельбурн 6 января, когда теннисист не предоставил доказательств для освобождения от вакцинации, которая обязательна для въезда в Австралию.