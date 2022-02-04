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Факты / Спорт

Украинский боксер Усик дебютировал в профессиональном футболе

Юля Захарченко редактор ленты
Олександр Усик

Профессиональный украинский боксер Александр Усик дебютировал за житомирский клуб Полесье против ровенского Вереса на товарищеском матче футбольного турнира Winter Cup 2022.

Чемпион мира по боксу вышел на замену на 77-й минуте вместо новичка Полесья Филиппа Будковского. Выступавший за Верес украинский журналист и блогер Дмитрий Поворознюк в течение игры остался в запасе.

Поединок перенесли с 3 на 4 февраля из-за ухудшения погодных условий в Турции. Встреча футбольных команд завершилась победой житомирского Полесья со счетом 2:1.

На 10-й минуте счет открыл центральный защитник ровенского Вереса футболист Роман Гончаренко. На 31-й минуте правый вингер Полесья Дмитрий Шастал сравнял счет.

На 69-й минуте третий и последний в поединке гол забил спортсмен Денис Янаков. Именно он принес победу житомирскому Полесью на товарищеском матче футбольного турнира Winter Cup 2022.

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Фото: УНИАН

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