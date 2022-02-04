Профессиональный украинский боксер Александр Усик дебютировал за житомирский клуб Полесье против ровенского Вереса на товарищеском матче футбольного турнира Winter Cup 2022.

Чемпион мира по боксу вышел на замену на 77-й минуте вместо новичка Полесья Филиппа Будковского. Выступавший за Верес украинский журналист и блогер Дмитрий Поворознюк в течение игры остался в запасе.

Поединок перенесли с 3 на 4 февраля из-за ухудшения погодных условий в Турции. Встреча футбольных команд завершилась победой житомирского Полесья со счетом 2:1.

На 10-й минуте счет открыл центральный защитник ровенского Вереса футболист Роман Гончаренко. На 31-й минуте правый вингер Полесья Дмитрий Шастал сравнял счет.

На 69-й минуте третий и последний в поединке гол забил спортсмен Денис Янаков. Именно он принес победу житомирскому Полесью на товарищеском матче футбольного турнира Winter Cup 2022.