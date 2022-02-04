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Збірна України пройшла на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2022

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Збірна України пройшла на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2022

В Пекіні проходить офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор – 2022.

Традиційно на головну спортивну арену виходять представники країн-учасниць, і українці серед них.

Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Першими у параді країн традиційно вийшли спортсмени Греції, трохи згодом – українці.

Національний прапор України несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Нагадаємо, що на зимових Олімпійських іграх – 2018 у корейському Пхьончхані Олександр Абраменко (фристайл, лижна акробатика) виборов золоту медаль.

До складу нинішньої української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

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