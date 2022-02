В Пекіні проходить офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор – 2022.

Традиційно на головну спортивну арену виходять представники країн-учасниць, і українці серед них.

Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Першими у параді країн традиційно вийшли спортсмени Греції, трохи згодом – українці.

Національний прапор України несли олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

“The big question – will Putin invade Ukraine during the Olympics?” as Ukraine athletes walk out and Putin (wakes up) and watches. ???????? pic.twitter.com/GthdUQUiGO

— Julie Stewart-Binks (@JSB_TV) February 4, 2022