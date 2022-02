Сборная Украины по футзалу проиграла испанской команде в матче за третье место на чемпионате Евро-2022.

Игра проходила в Амстердаме на арене Ziggo Dome.

После финального свистка украинцы проиграли со счетом 1:4 и заняли четвертое место. Бронзу чемпионата Европы получила сборная Испании.

Голы: Мельядо, 11, Чернявский, 17, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32.

Spain have never finished outside top three ????????❓#FutsalEURO pic.twitter.com/8H0NcSlSie

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 6, 2022