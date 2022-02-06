Сборная Украины по футзалу проиграла испанской команде в матче за третье место на чемпионате Евро-2022.

Игра проходила в Амстердаме на арене Ziggo Dome.

После финального свистка украинцы проиграли со счетом 1:4 и заняли четвертое место. Бронзу чемпионата Европы получила сборная Испании.

Голы: Мельядо, 11, Чернявский, 17, Солано, 18, Бойис, 31, Адольфо, 32.

???????????????????????? Spain have never finished outside top three ????????❓#FutsalEURO pic.twitter.com/8H0NcSlSie — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 6, 2022

Ранее украинская сборная пробилась в четвертьфинал Евро, при том, что на групповой стадии команда проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но одолела Сербию (6:1) и Казахстан (5:3). В самом четвертьфинале украинцы уступили российской сборной со счетом 2:3.

В свою очередь испанцы победили Боснию и Герцеговину (5:1), сыграли вничью с Азербайджаном (2:2), разгромили Грузию (8:0), обыграли Словакию (5:1), но в полуфинале уступили Португалии (2:3).

Источник: UEFA

Фото: UEFA