В пятницу, 4 февраля, состоялся полуфинал чемпионата Европы по футзалу, в котором сыграли сборные Украины и России. Жаркая встреча в Амстердаме на Ziggo Arena завершилась со счетом 2:3 в пользу РФ.

Поединок начался тяжело для сине-желтых. Украинские спортсмены пропустили в дебюте игры гол из-за рикошета. Украина специально сняла вратаря и пошла в атаку.

Спортсмены из России провели контратаку и усилили свое преимущество. Однако после этого украинцы продолжили играть рискованно и сократили отставание, реализовав лишнего полевого.

Во втором тайме Россия забила третий гол. За 5 минут до конца ожесточенного поединка футзалист Данило Абакшин забил второй гол в пользу Украины, однако она все же уступила.

Поединок между командами начался в 18.00 по киевскому времени. В другом полуфинале в 21.00 сыграют между собой сборные Португалии и Испании.

Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины заняла второе место в группе A. Украинские спортсмены пробились в плей-офф турнира с лучшей разницей забитых и пропущенных, чем у соперников.

Россия выиграла квартет С, победив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых и пропущенных на групповом этапе – 16:2.

Евро-2022 по футзалу будет проходить в Нидерландах с 19 января до 6 февраля 2022 года. Матчи состоятся в Амстердаме и Гронингене.