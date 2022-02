Збірна України з футзалу програла іспанській команді у матчі за третє місце на чемпіонаті Євро-2022.

Гра проходила в Амстердамі на арені Ziggo Dome.

Після фінального свистка українці програли з рахунком 1:4 та посіли четверте місце. Бронзу чемпіонату Європи отримала збірна Іспанії.

Голи: Мельядо, 11, Чернявський, 17, Солано, 18, Бойіс, 31, Адольфо, 32.

Spain have never finished outside top three ????????❓#FutsalEURO pic.twitter.com/8H0NcSlSie

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 6, 2022