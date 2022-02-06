Збірна України з футзалу програла іспанській команді у матчі за третє місце на чемпіонаті Євро-2022.

Гра проходила в Амстердамі на арені Ziggo Dome.

Після фінального свистка українці програли з рахунком 1:4 та посіли четверте місце. Бронзу чемпіонату Європи отримала збірна Іспанії.

Голи: Мельядо, 11, Чернявський, 17, Солано, 18, Бойіс, 31, Адольфо, 32.

???????????????????????? Spain have never finished outside top three ????????❓#FutsalEURO pic.twitter.com/8H0NcSlSie — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 6, 2022

Раніше українська збірна пробилася до чвертьфіналу Євро, при тому що на груповій стадії команда програла Нідерландам (2:3) та Португалії (0:1), але здолала Сербію (6:1) та Казахстан (5:3). У самому чвертьфіналі українці поступилися російській збірній з рахунком 2:3.

Своєю чергою іспанці перемогли Боснію та Герцеговину (5:1), зіграли внічию з Азербайджаном (2:2), розгромили Грузію (8:0), обіграли Словаччину (5:1), але у півфіналі поступилися Португалії (2:3).

Джерело: UEFA

Фото: UEFA