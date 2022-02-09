Немецкой конькобежке Клаудии Пехштайн в конце этого месяца исполнится 50 лет. Она участвует уже в рекордных восьмых зимних играх в истории.

На Олимпиаде-2022 в Пекине в возрасте 49 лет и 348 дней она стала самой возрастной женщиной, которая участвовала в зимних Олимпийских играх.

За свою карьеру Пехштайн стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Также в ее активе два серебра и две бронзы из Игр.

В 2009 году в крови Пехштайн обнаружили допинг и дисквалифицировали на два года, из-за чего она пропустила зимнюю Олимпиаду-2010 в Ванкувере. Сама Пехштайн утверждала, что допинг не принимала и подавала апелляцию в арбитражный спортивный суд в Лозанне, однако ее отклонили.

После окончания дисквалификации ряд чиновников ISU признавали, что допустили ошибку. В марте 2010 года медики, проводившие полное медицинское обследование Пехштайн заявили, что причиной аномальных изменений в крови спортсменки была наследственная болезнь крови – сфероцитоз.

Во время дисквалификации работала в полиции, а также комментировала соревнования на немецком телевидении. Позже в своей автобиографии она писала, что период отлучения от спорта был очень сложным и она хотела покончить с собой. Но в 2011 году вернулась на лед и продолжила спортивную карьеру.

На прошлой неделе она заняла 20-е место на дистанции 3 000 метров на Олимпиаде-2022. Золото в этой дисциплине досталось нидерландской конькобежке Ирэн Шоутен, также побившей 20-летний олимпийский рекорд Пехштейн.

Среди мужчин самым возрастным участником Олимпийских игр-2022 является норвежский конькобежец Торгер Нергорд, которому в декабре исполнилось 47 лет.

Однако, Нергорд не является рекордсменом по возрасту среди участников всех зимних Олимпиад. Этот рекорд принадлежит керлингисту из Швеции Карлу Августу Кронлунду, который в возрасте 58 лет и 155 дней участвовал в Играх в Шамоне в 1924 году. Тогда он выиграл серебро вместе с командой.