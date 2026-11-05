Гуманитарная миссия в оккупированных Олешках Херсонской области показала, что Россия способна остановить боевые действия, если такое решение примет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время специальной панели 30-го Иберо-американского саммита.

Операция в Олешках доказала, что Путин может остановить войну

Глава государства рассказал участникам саммита о гуманитарной операции в Олешках, которую координировали при участии первой леди США Мелании Трамп.

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По словам Зеленского, на определенное время в городе удалось установить тишину и прекратить обстрелы. Это позволило провести гуманитарную миссию и спасти сотни людей.

— Эта операция доказала одну очень простую вещь: когда Путин хочет, чтобы боевые действия прекратились, — они прекращаются, — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что такой же подход касается возвращения украинских военнопленных и гражданских заложников, а также детей, которых Россия принудительно вывезла с оккупированных территорий.

По его словам, если Путин принимает соответствующее решение, украинцы могут вернуться домой.

Зеленский напомнил, что Россия похитила более 20 тыс. украинских детей. По состоянию на 5 ноября Украине удалось вернуть 2 790 из них.

По словам президента, ситуацию усложняет то, что за годы войны часть похищенных детей достигла совершеннолетия. Россия уже начала привлекать некоторых из них в свою армию.

Глава государства призвал международное сообщество открыто говорить о похищении украинских детей, привлекать внимание к этой проблеме и напоминать о преступлениях России.

Гуманитарная операция в Олешках: что известно

Прекращение огня в оккупированных Олешках началось в 03:00 27 октября. В этот период удалось разминировать пути и доставить гуманитарную помощь.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Для этого подготовили 25 автобусов на 750 мест.

Жители Олешек, которые изъявили желание вернуться на подконтрольную Украине территорию, отправились в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда четырьмя самолетами их доставили в Беларусь, после чего на автобусах они отправились в Украину.

Во время операции эвакуировали и тех, кто решил выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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