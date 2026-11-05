Украине нужна противобаллистическая защита, поскольку сейчас нечем сбивать ракеты. Необходимо искать возможности, чтобы уничтожать пусковые установки оккупантов. Для этого и нужны немецкие Taurus.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ZDF.

Зеленский о немецких ракетах Taurus

— Почему мы хотим заказать Таурусы? Потому что когда американцы не смогли нам давать противобаллистические ракеты для ПВО, у нас есть только один выход: уничтожать российские пусковые установки. Они сделали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика. Вот поэтому мы очень хотели заказать Таурусы, — отметил глава государства.

Он добавил, что речь идет не о заказе ракет, а об их тестировании. Поэтому, по словам главы государства, “это выгодно обеим сторонам”.

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Зеленский отметил, что война в Украине дала возможность производителям оружия нарастить доходы и портфели заказов. Например, как это произошло с системами IRIS-T.

— Мы сделали из IRIS-T бренд номер один в мире после Патриотов, которые противобаллистические. Сейчас эта система стоит от 600 тыс. до где-то миллиона – полутора миллионов (евро, — Ред.). Это сделала эта война, — объяснил глава государства.

Он добавил, что война позволила устранить проблемные вопросы и слабые места системы защиты, которые можно выявить только в реальных боевых условиях.

По словам президента, в Германии очереди на заказы расписаны на 10–20 лет, а стоимость ракет выросла в разы, местами в десятки раз. Это, как отметил Зеленский, способствует созданию рабочих мест.

Напомним, 3 ноября Владимир Зеленский вместе с украинской командой прибыл с официальным визитом в Берлин. Среди главных тем переговоров – дипломатическая координация, усиление украинской системы ПВО и поддержка энергетического сектора Украины.

Фото: Владимир Зеленский

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