В октябре 2026 года Россия потеряла как минимум 11 самолетов тактической авиации. Эти потери стали результатом украинских ударов по военным аэродромам, технических неисправностей, проблем с обслуживанием авиации и ошибок пилотов.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном 5 ноября.

В октябре Россия потеряла 11 самолетов тактической авиации

Британская разведка отметила несколько успешных атак Сил обороны Украины на российские военные аэродромы в течение октября.

Сейчас смотрят

Так, в ночь с 14 на 15 октября украинские военные нанесли удар по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. По оценкам британской разведки, в результате атаки с высокой вероятностью были уничтожены от двух до четырех истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Украинская сторона сообщала, что для поражения российской авиации использовали ракеты Нептун.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что российская противовоздушная оборона не смогла отразить атаку. Речь идет, в частности, о зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь-С1, расположенном к северо-западу от взлетно-посадочной полосы.

Не помогли предотвратить поражение и защитные сооружения, оборудованные на стоянках самолетов.

Еще три самолета тактической авиации российская армия потеряла 29 октября. По информации британской разведки, два истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены во время украинской атаки на аэродром Мариновка в Волгоградской области РФ.

В тот же день на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области Россия потеряла истребитель пятого поколения Су-57. По оценке британской разведки, самолет, вероятно, вышел из строя из-за технической неисправности, после чего загорелся и был полностью уничтожен.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военно-воздушные силы потеряли как минимум 115 самолетов тактической авиации. Такие подсчеты приводит британская разведка.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение октября Силы обороны нанесли удары как минимум по 30 стратегически важным объектам на территории России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.