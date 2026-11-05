Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получила $16 млрд американской помощи, которые были предусмотрены предыдущими договоренностями и решениями.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Украина не получила $16 млрд помощи от США

— Нужно поднимать вопрос о том, что из прошлых договоренностей и предыдущих решений 16 миллиардов были остановлены, и 16 миллиардов не были предоставлены. Как бы там ни было, и мы благодарны за все, что было предоставлено, но, как минимум, за эти деньги Украина должна бороться, – сказал Зеленский.

По словам президента, Украине необходимо оперативно наладить взаимодействие с новой политической инфраструктурой США и сохранить поддержку обеих американских партий.

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— Понимая перераспределение сил, нужно правильно выстроить диалог. Диалог должен принести нам, я считаю, что сейчас у нас могут возрасти шансы получить дополнительную помощь от США, – сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно получает только 12 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Это примерно в четыре раза меньше, чем страна получала при президентстве Джо Байдена.

По словам главы государства, поставки американских ракет-перехватчиков для Patriot задерживаются, хотя часть вооружения уже оплачена.

Президент также призвал Соединенные Штаты пересмотреть сроки передачи Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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