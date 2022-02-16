Новоиспеченный серебряный призер зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине по фристайлу Александр Абраменко поделился эмоциями от завоевания олимпийской награды.

Наш спортсмен в суперфинале по лыжной акробатике за свою попытку получил 116,50 баллов, чего оказалось достаточно для медали серебряного сорта.

— Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно ситуация с Covid-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца, – сказал Александр.

Также Абраменко высказался по поводу существующего мифа о флагоносцах сборной, что они не выиграют олимпийских наград. На летних Олимпийских играх-2020 в Токио это утверждение развеяла Елена Костевич, завоевав бронзу в стрельбе. А на этот раз это развеял Абраменко, который был одним из знаменщиков Украины на открытии Игр-2022.

— Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрит сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что фартовая, – добавил он.

Фристайлист Александр Абраменко выиграл первую медаль для Украины на зимних Играх-2022 в Пекине. В суперфинале по лыжной акробатике он стал вторым, уступив лишь представителю Китая Эти Гуанпу. Бронза по этой дисциплине досталась Илье Бурову из ОКР.

Еще один украинец, Александр Окипнюк, вышедший в финал по лыжной акробатике, в “золотой” список финалистов не смог попасть. Но, несмотря на это, он показал во второй попытке очень достойный результат – 122,01 балла.