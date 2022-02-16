На Олимпийских играх 2022 сборная из Швеции одержала победу в женской эстафете по биатлону. Украина вошла в первую десятку команд, показавших лучшие результаты.

За Украину на первом этапе бежала Ирина Петренко. Она закрыла все 10 мишеней без дополнительных патронов и передала десятую эстафету с отставанием 21,7 секунды от лидера.

Второй на дистанцию ​​вышла Юлия Джима и уже на стрельбе лежа, заработала круг штрафа. На “стойке” Джима использовала три дополнительных патрона и передала эстафету на 12-й позиции с отставанием от лидера 2,08 минуты.

Следующей стала Анастасия Меркушина, которая отлично прошла две стрельбы и подняла нашу сборную на восьмое место. Перед последним этапом отставание сборной Украины от лидера составило 1,52 минуты.

На эстафете финишировала капитан команды Елена Белосюк. Ей удалось идеально отработать на рубежах, а на последних метрах дистанции она вырвала седьмое место у представительницы Чехии.

Результаты женской эстафеты из биатлона:

Швеция – 1.11,03,9 (0+6) ОКР – 12,0 (1+7) Германия – 37,4 (0+6) Норвегия – 50,7 (2+8) Италия – 1.33,1 (0+5) Франция – 2.13,0 (2+10) Украина – 3.00,2 (1+6)

Ранее мы писали о медальном зачете Олимпиады-2022. Первое место в рейтинге продолжает занимать Норвегия. Также в тройку лидеров попали спортсмены из Германии и США.

От Украины в этих Играх принимают участие 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 разыграют 109 наград в 15 видах спорта.